Soudan: Jaber réitère la volonté du pays à fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin

Port Soudan — Membre du Conseil Souverain de Transition commandant en chef adjoint, le Lit-Gen Ibrahim Jaber a renouvelé le souci et le plein engagement du gouvernement soudanais à oeuvrer pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux qui la méritent et à faciliter le travail des équipes de secours et employés d'organisations oeuvrant dans le domaine humanitaire.

Lors de sa rencontre lundi dans son bureau à Port-Soudan avec l'envoyée de l'Union Européenne pour la Corne de l'Afrique, Mme Annette Weber, Son Excellence a évoqué les mesures prises par le gouvernement concernant le travail humanitaire, à savoir l'ouverture des différents points de passage et des aéroports soudanais locaux pour l'entrée de l'aide humanitaire.

Le Membre Souverain a présenté à Mme Annette une explication détaillée de la position du Soudan et de son ouverture à toutes les initiatives qui permettraient d'atteindre la sécurité et la stabilité, d'imposer la souveraineté de l'État soudanais et de préserver la dignité du peuple soudanais, soulignant que la Plateforme de Djeddah est la référence qui garantit et préserve les droits du peuple soudanais en éliminant la milice terroriste-FSR des biens civils et des institutions gouvernementales et populaires.

Lit-Gen Jaber a déclaré : « Ce qui s'est passé le 15 avril est un coup d'État contre les autorités et la mise en oeuvre de plans malveillants soutenus par des parties extérieures », appelant l'Union européenne à faire pression sur les parties régionales et internationales pour qu'elles mettent fin au flux d'armes et de mercenaires au Soudan.

Pour sa part, la représentante de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique a exprimé son appréciation pour les efforts du gouvernement soudanais visant à promouvoir et soutenir le travail humanitaire.