Soudan: Maj-Gen Al-Bahi - La formation du Comité national de mobilisation et de résistance populaire est pour organiser le travail

Port-Soudan — Le président du Comité national pour la mobilisation et la résistance populaire Maj-Gen. Makki Bashir Al-Bahi, a déclaré que la décision de reconstituer les Comités pour la Mobilisation et la Résistance Populaire était dictée par la nécessité d'organiser le travail pour combler les lacunes et atteindre les objectifs fixés et pour réaliser le succès maximum pour le projet de la mobilisation populaire et de résistance dans la Guerre de la Dignité.

Al-Bahi a déclaré lors de la conférence hebdomadaire organisée ardi par la SUNA à Port-Soudan, que l'importance de la Mobilisation était le résultat du fait que le pays était confronté à une guerre globale de la part d'un ennemi brutal soutenu de l'extérieur, en plus du besoin urgent des Soudanais pour vaincre la rébellion, indiquant que sur cette base, l'appel des dirigeants de l'État étaient pour tout le monde qui puisse prendre les armes à rejoindre les forces armées, tout en louant les jeunes qui ont répondu à l'appel.

Al-Bahi a expliqué que le président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan a approuvé le Règlement du Comité Suprême pour la Mobilisation et la Résistance Populaire le 25 mai 2024, conformément à la résolution No. 50 pour former le Comité National, indiquant que la structure du comité comprend parmi ses membres des représentants des forces régulières et de l'appareil exécutif de l'État.

Il a ajouté que le Règlement abolissait tous les organismes qui jouaient le rôle de résistance populaire avant que la résolution ne soit rendue, conformément à l'article 19.

Notant que le Comité National s'efforce d'accueillir tous ceux qui font des efforts dans ce domaine, y compris les comités précédents, les personnalités nationaux et tous les acteurs.

Al-Bahi a évoqué les tâches et les spécialisations du Comité national, indiquant que les plus importantes de ces tâches sont de coordonner les efforts et de mobiliser les énergies en temps de guerre et de paix, de prendre soin des mobilisés, ainsi que de développer l'esprit national, de diriger et attirer les mobilisés, et prêter attention à la formation et à l'armement des mobilisés, en soulignant le respect par le comité de toutes les lois et coutumes internationales dans le processus de recrutement de mobilisés, notamment en ce qui concerne l'âge et autres responsabilités.

Le chef du Comité national de mobilisation et de résistance populaire a déclaré que l'État avait besoin d'un soutien en ressources humaines et financières et qu'il était à un moment donné confronté à des problèmes pour fournir des armes aux mobilisés, soulignant que cette situation allait changer pour le mieux et que ce problème n'existerait plus.

Il a ajouté que la contribution de la résistance populaire représente actuellement un pourcentage important et apprécié des combattants sur le terrain.