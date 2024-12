Afrique: Les handicapés africains dénoncent leur situation

Ce 3 décembre c'est la journée internationale des personnes handicapées. Une journée qui vise à sensibiliser sur l'insertion socio-économique des handicapées.

Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde.

Selon l'ONU, elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

Anne Cécile Konan, est la secrétaire générale de la Fédération des Associations pour la Promotion des personnes Handicapées de Côte d'Ivoire (FAHCI).

Pour elle, " le gouvernement a initié au niveau de l'emploi, un recrutement exceptionnel des personnes handicapées au sein de la fonction publique et beaucoup de personnes ont été recrutées. Il a été aussi mis en place un fonds spécial d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Les personnes handicapées auraient voulu que ce fonds permette aux handicapés qui veulent créer leur propre entreprise de pouvoir le faire."

Les personnes handicapées sont aussi confrontées à l'accès à certaines infrastructures notamment les routes et les édifices publics, estime Anne Cécile Konan.

Plus d'un milliard de handicapés

Selon l'OIT, les personnes handicapées représentent environ un milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale.

Parmi elles, 80% sont en âge de travailler, mais malheureusement, elles se heurtent souvent à des obstacles considérables pour accéder à un travail décent.

L'OMS estime pour sa part que les personnes handicapées sont deux fois plus exposées au risque de développer des troubles et des maladies telles que la dépression, l'asthme, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, l'obésité ou une mauvaise santé buccodentaire.

Victimes de discriminations

L'OMS ajoute que les inégalités en matière de santé découlent des conditions injustes auxquelles font face les personnes handicapées, ce qui inclut la stigmatisation, la discrimination, la pauvreté, l'exclusion du système éducatif et de l'emploi, et les obstacles rencontrés au sein du système de santé lui-même.

Au cours des dernières décennies, les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées ont déjà pris fait et cause pour les changements dans leurs communautés et ont mené de nombreuses initiatives communautaires non seulement pour faire progresser leurs propres droits et leur bien-être, mais aussi pour promouvoir un développement inclusif, par exemple en permettant l'accès universel aux services de base pour tous, conclut l'organisation.