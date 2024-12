Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 décembre 2024

L'UNESCO soutiendra le groupe spécial sur l'IA pour le développement durable mis en place par la Présidence sud-africaine du G20

Au lendemain de l’accession de l’Afrique du Sud à la présidence du G20 2025, l’UNESCO voit son rôle de partenaire privilégié étendu aux travaux des ministres des Finances et apportera tout particulièrement son expertise sur les enjeux liés à l’intelligence artificielle. Cette information est relayée dans un communiqué de l’organisme rendu public ce 02 décembre 2024.

Selon le communiqué, l'intelligence artificielle a été identifiée comme un domaine prioritaire pour lequel l'UNESCO apportera son expertise. À rappeler qu’en novembre 2021, les États membres de l'Organisation ont adopté unanimement le premier cadre éthique mondial pour l'IA. (Source allAfrica)

Sénégal : Seuls 112 médias soit 29% des inscrits sur la plateforme DMS sont en conformité avec la loi

Aliou Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), a publié la liste provisoire des médias reconnus par la loi. Face à la presse ce mardi matin, il a fait savoir que 380 sur les 535 entreprises identifiées se sont enregistrées sur la plateforme « Déclaration Médias Sénégal » (DMS). Suite au travail d’analyse de la Commission d’examen des déclarations de presse, seuls 112 soit 29% sont en conformité avec la loi.

« Sur les 535 médias identifiés, 380 se sont enregistrés sur la plateforme DMS depuis sa mise en place. Il s’agit de 50 médias dans la presse écrite, 28 radios, 76 radios communautaires, 40 Web Tv et 165 presses en ligne. Ce sont ces entreprises au nombre de 380 qui ont accepté de s’enregistrer sur la plateforme. 155 entités qui représentent le différentiel entre les entreprises de presse identifiées (535), n’ont pas été identifiés car ne figurant pas sur la plateforme », a déclaré Aliou Sall. (Source PressAfrik)

RDC/Excursion dramatique du collège Saint Léon à Tshala : Deux corps sans vie repêchés de la rivière Lubilanji

Le drame survenu le weekend dernier à la centrale hydroélectrique de Tshala, au territoire de Katanda, dans la province du Kasaï-Oriental, prend une dimension alarmante. Des enquêtes lancées à la suite de la disparition de plus de quatre (4) élèves du collège Saint-Léon au moment d’une excursion scolaire dramatique, dressent un bilan provisoire très sombre, avec la découverte de deux (2) corps sans vie flottant ce mardi sur les eaux de la rivière Lubilanji.

Les parents des défunts étaient présents à la rivière pour retirer les corps inertes de leurs enfants, précisent nos sources. Cette découverte tragique laisse entrevoir un augure malheureux pour les autres cas de disparition. Actuellement, les activités scolaires sont à la paralysie au collège Saint-Léon. Des parents, manifestement abattus, y accourent désespérément pour réclamer leurs enfants. (Source mediacongo)

Mali/Organisation des futures élections : Le premier ministre rassure l’AIGE

Le Général de division Abdoulaye Maïga a rendu, hier, une visite de courtoisie et de travail aux membres de cette structure chargée de gérer les examens dans notre pays. Les échanges ont essentiellement porté sur les élections générales à venir

Conformément aux instructions du Président de la Transition lors du Conseil des ministres inauguraux tenu le mercredi 27 novembre, le gouvernement Abdoulaye Maïga est à pied d’œuvre pour réunir les conditions indispensables à l’organisation et à la tenue d’élections transparentes et apaisées, mettant fin à la Transition. (Source maliweb)

Gabon/Gén. Oligui Nguema : « La prochaine étape est la rédaction du Code électoral »

En visite au Sénégal depuis le 30 novembre dernier, le président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma, a révélé les grandes lignes de la suite du processus de transition. Selon le patron du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les prochaines réformes urgentes sont la rédaction du Code électoral et la révision du fichier électoral.

En terre Dakaroise, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a réitéré son satisfecit quant au succès du projet de nouvelle constitution de la République gabonaise, approuvé par référendum le 16 novembre 2024. Saluant le taux de validation de 91,64 %, le Président de la transition a martelé que cette nouvelle constitution marque, selon lui, une étape décisive dans la restauration des institutions du pays. (Source GabonMediaTime)

Madagascar/Andry Rajoelina : Avancement spécial et prime de victoire pour les Ankoay

Au lendemain de leurs victoires historiques à l’Africa Cup 2024, les équipes nationales de basket 3×3 ont été reçus à Ambohitsorohitra par le chef de l’État.

Une victoire retentissante. C’est ainsi que le président Andry Rajoelina qualifie les victoires des Ankoay hommes et dames, à l’Africa Cup de basket 3×3 2024 qui s’est déroulé pendant le week-end au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina. Les équipes malgaches ont réussi un doublé historique lors de ces championnats d’Afrique. Au lendemain de leur succès, les athlètes malgaches ont été reçus au Palais d’État d’Ambohitsorohitra par le président de la République, Andry Rajoelina. Une occasion de les remercier pour leurs parcours exemplaires. Grâce à leur courage, leur détermination et leur talent, ces jeunes athlètes ont porté haut les couleurs Maitso – Fotsy – Mena (Source MidiMadagasikara)

Cameroun : Une foire pour mettre en lumière le handicap à Yaoundé

C'est la Journée mondiale du handicap ce mardi 3 décembre. Au Cameroun, l'association Handicap développement organise depuis lundi 2 décembre et jusqu’à jeudi 5 décembre, une foire dédiée au handicap sur la place de l'Indépendance à Yaoundé. Une vingtaine de stands se sont installés pour sensibiliser la population. Au menu, des ventes, expositions et débat sur la condition des personnes vivant avec un handicap.

Gladys Mbangon, une jeune maman en fauteuil roulant tient un stand à la foire. La trentenaire est heureuse de constater que ses gâteaux et autres friandises, faits maison, aient attiré les visiteurs. « Les gens sont passés, ils ont regardé, ils ont même acheté. Ils ont fait la recette ». (Source RFI)

Meinhardt choisit le Maroc comme hub en Afrique

Le groupe Meinhardt a officialisé son installation au Maroc, marquant une étape clé dans sa stratégie d’expansion en Afrique et son engagement envers un développement durable dans le Royaume et sur le continent.

Leader mondial dans les domaines de l’ingénierie, de l’urbanisme et du conseil stratégique, Meinhardt est présent dans plus de 60 pays. Le groupe mobilise une équipe internationale de plus de 6 000 spécialistes pour concevoir des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de chaque région. (Source apanews)

Trois militaires tués et quatre blessés dans une attaque dans le nord-est du Bénin

Trois soldats béninois ont été tués lundi, et quatre autres blessés, dans une attaque dans le nord-est du Bénin, un pays de plus en plus confronté à des attaques attribuées aux djihadistes, a-t-on appris mardi de source militaire.

"Trois militaires de l'opération Mirador ont effectivement perdu la vie dans une attaque menée par des individus non identifiés", à Malanville, ville frontalière avec le Niger, a affirmé mardi à l'AFP cette source. "Quatre militaires ont été blessés et suivent des soins d'urgence", selon l'officier, joint au téléphone, qui a souhaité gardé l'anonymat. (Source VOA)

RCI/Pdci-Rda : La convention se tiendra en 2025, déclare le porte-parole Dr Bredoumy Soumaïla

Le porte-parole du Pdci-Rda, Dr Bredoumy Soumaïla et Gozé Seple Bernard, président du groupe technique Caep - Pdci-Rda de l’Assemblée nationale ont conjointement animé une conférence le mardi 3 décembre 2024, au siège du parti à Abidjan-Cocody.

Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la loi de règlement du budget 2023, celle de finances portant budget de l’État pour l’année 2025, ainsi que l’actualité politique.

Face à la presse, Dr Bredoumy Soumaïla a levé un coin du voile sur la convention. « Le Pdci-Rda ira en convention pour choisir son candidat à l'élection présidentielle. Elle aura lieu en 2025. Le président Tidjane Thiam n’exclut personne à cette convention. Elle est ouverte à toute personne qui veut se porter candidat », a déclaré Dr Bredoumy Kouassi Soumaïla, porte-parole du vieux parti. (Source Fratmat)