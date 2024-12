Angola: Le Président Joe Biden souligne les liens historiques entre le pays et les Etats-Unis

Luanda — Le Président des Etats-Unis d'Amérique , Joe Biden, a souligné mardi, en fin d'après-midi , dans la capitale angolaise, les liens historiques et culturels forts entre son pays et l'Angola.

S'exprimant après sa visite au musée de l'Esclavage, l'homme d'État américain a mis en relief la solennité de l'endroit pour démontrer le chemin parcouru par les deux pays dans leur amitié.

Rappelant comment tout a commencé, il a déclaré que « des jeunes femmes et des jeunes hommes, nés libres sur les hauts plateaux de l'Angola, ont été capturés, ligotés et contraints à une marche de la mort le long de cette côte, à cet endroit, par des marchands d'esclaves, en l'an 1619 ».

Dans son discours, il a mentionné deux de ces jeunes gens, en l'occurrence Anthony et Isabella, qui, dans le bâtiment qui abrite l'actuel musée de l'Esclavage, « ont été baptisés dans une foi étrangère contre leur volonté, leurs noms ont été changés et ils ont été condamnés à embarquer sur un navire négrier à destination du Passage du Milieu, empilés là avec des centaines d'autres, dont environ un tiers n'a pas survécu au voyage».

Il a ajouté que « lorsqu'Anthony et Isabella sont arrivés dans la colonie britannique de Virginie, où ils ont été vendus comme esclaves, ils sont devenus deux des premiers Américains réduits en esclavage dans un endroit qui, 150 ans plus tard, allait devenir les États-Unis d'Amérique ».

Il poursuit en décrivant qu'"ils ont eu un fils considéré comme le premier enfant d'origine africaine né en Amérique, William Tucker. Ce fut le début de l'esclavage aux États-Unis. Cruel, brutal et déshumanisant".

Le Président Biden a déclaré qu'il s'agissait du « péché originel de notre nation, un péché originel qui a hanté l'Amérique et jeté une longue ombre depuis lors ».

Depuis lors, plusieurs événements marquants ont eu lieu, tels que la sanglante guerre de sécession qui a failli déchirer l'Amérique, la longue bataille contre Jim Crow dans les années 1960, le mouvement pour les droits civiques et le droit de vote, qui l'a impliqué dans la vie publique et au cours duquel des villes américaines ont été incendiées, et le bilan toujours inachevé de l'injustice raciale.

Dans ce processus, ajoute le Président américain, « les historiens pensent que le peuple angolais représentait un nombre significatif de tous les Américains réduits en esclavage».

Reconnaître le passé de l'Amérique

Selon le Président américain, si l'histoire peut être cachée, « elle ne peut et ne doit pas être effacée. Elle doit être affrontée. Il est de notre devoir d'affronter notre histoire, le bon, le mauvais et le laid, toute la vérité. C'est ce que font les grandes nations. C'est pourquoi j'ai choisi de prendre la parole aujourd'hui au Musée national de l'esclavage, tout comme je l'ai visité.

Il a également mentionné le fait que le Président angolais João Lourenço avait visité le National Museum of African American Culture à Washington, DC, le deuxième musée le plus visité aux États-Unis, dans le même contexte.

« Il a vu ce que je vois : une contradiction flagrante entre les principes fondateurs de mon pays, à savoir la liberté, la justice et l'égalité, et la manière dont nous avons traité le peuple angolais et toute l'Afrique au fil du temps », a-t-il déclaré.

« J'ai souvent dit que l'Amérique est la seule nation au monde fondée sur une idée. La plupart des pays sont fondés sur la race, l'ethnie, la religion, la géographie ou d'autres attributs. Mais les États-Unis ont été fondés sur une idée inscrite dans notre Déclaration d'indépendance », a-t-il souligné.

Selon Joe Biden, tous les hommes et toutes les femmes sont créés égaux et méritent d'être traités de la même manière tout au long de leur vie.

« Il est clair aujourd'hui que nous ne sommes pas à la hauteur de cette idée, mais nous ne nous en sommes jamais complètement éloignés non plus. Cela est dû en grande partie à la détermination et aux rêves des Afro-Américains, y compris des Angolo-américains, les fiers descendants de la diaspora qui ont aidé à construire les États-Unis tout en reconstruisant leurs propres familles et leur propre sens de l'identité », a-t-il déclaré.