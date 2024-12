Algérie: Les Journées littéraires de Khenchela réunissent plus de 30 écrivains et poètes

KHENCHELA — La septième édition des Journées littéraires de Khenchela s'est ouverte mardi à la Maison de la culture Ali-Souaihi en présence de plus de 30 écrivains et poètes issus de plusieurs wilayas du pays.

Cette manifestation, organisée par la Maison de la culture en coordination avec l'association El Kalima pour la culture et l'information d'Alger, réunit des universitaires et des figures de la poésie et de la littérature, dont Abdallah Hammadi, Bouzid Harzallah, Abdelali Mezghiche, Badr Mennani, Naziha Taif, Abdelhamid Khetala et Maâmar Benrahla.

Le directeur de wilaya de l'Administration, Omar Djemaï, accompagné du directeur de la Culture et des Arts, Mohamed El Alouani, ont présidé la cérémonie d'ouverture de ces journées placées, cette année, sous le slogan "La littérature est résistance", en solidarité avec les causes justes dans le monde.

Le directeur local de la Culture a indiqué que la région des Aurès est "fière et honorée" d'accueillir ces journées, mettant l'accent sur "l'importance de la littérature et de la poésie dans le combat contre le colonialisme et la mise à nu de l'horreur qu'il charrie".

Pour sa part, Samia Merzougui, directrice de la Maison de la culture Ali Souaihi, a déclaré à l'APS que cette manifestation culturelle vise à "mettre en lumière les plus importantes questions littéraires contemporaines" et à "attirer un public d'intellectuels, d'universitaires et de personnes intéressées par le monde de la littérature".

Le programme de la manifestation, qui comprend plusieurs interventions axées sur la littérature de résistance, ainsi que des ateliers avec de jeunes écrivains, sera entrecoupé de lectures poétiques déclamées par les participants qui présenteront leurs dernières oeuvres, a-t-elle ajouté.

Selon la responsable, un programme culturel, récréatif et touristique, a été établi au profit des participants qui pourront découvrir, à travers des excursions et des visites guidées, les sites archéologiques et historiques les plus importants de la wilaya de Khenchela.

De son côté, l'homme de lettres Abdallah Hammadi, a souligné que les journées littéraires de Khenchela sont une occasion de rencontres et d'échanges entre écrivains et poètes venus de plusieurs régions du pays.

Il a également indiqué que les thèmes devant être abordés pendant trois jours traiteront de nombreux sujets liés, plus spécifiquement, à la littérature de résistance.