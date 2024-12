Algérie: Signature d'une convention-cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Bourse d'Alger

ALGER — Une convention-cadre portant sur le développement de la coopération a été signée, mardi à Alger, entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Bourse d'Alger, en présence de recteurs de plusieurs établissements universitaires, de présidents d'incubateurs d'affaires et de centres de développement d'entrepreneuriat.

La convention a été signée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari et le directeur général de la Bourse d'Alger, M. Yazid Benmouhoub.

A cette occasion, M. Baddari a affirmé que cette coopération favorise "l'élan de l'université algérienne innovante et son rôle économique", à travers la contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à " la création de startups et de micro-entreprises innovantes pour générer l'emploi et la richesse.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action quinquennal du secteur (2024-2029), issu du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui met en avant le rôle de l'université en tant que levier de l'économie innovante et un moteur de l'économie nationale".

Ce partenariat entre le ministère et la Bourse d'Alger ouvre de nouvelles perspectives et offre un environnement économique stimulant pour les étudiants entrepreneurs porteurs de projets innovants ainsi que pour les startups et les micro-entreprises. Il s'agit notamment de transformer leurs capacités intellectuelles en produits commercialisables", et de leur permettre de coter les actions de leurs entreprises sur les marchés financiers, devenant ainsi des hommes d'affaires et des contributeurs actifs à l'économie nationale".

De son côté, M. Benmouhoub a précisé que cette convention prévoit "la formation des étudiants entrepreneurs dont les startups sont hébergés dans les incubateurs des établissements de l'enseignement supérieur afin de les initier au financement via la Bourse".

Elle inclut "l'accompagnement des étudiants porteurs de projets, et l'organisation de séminaires et de journées d'étude sur les techniques boursières au niveau des universités nationales".

Dans le même sillage, l'intervenant a évoqué "la possibilité d'intégrer le secteur bancaire et les fonds d'investissement dans l'accompagnement des étudiants innovants leur permettant de bénéficier des différents moyens de financement", à la lumière de la "dynamique que connait la bourse actuellement".

Le ministre de l'Enseignement supérieur a distingué Kheireddine Boulefaa, doctorant et directeur général de l'entreprise "Moustachir", qui est la première startup cotée en bourse.

Cette entreprise de services, spécialisée dans le domaine de consulting, propose une plateforme numérique mettant en relation des consultants et experts avec des entreprises en quête de solutions et d'expertises dans différents domaines.