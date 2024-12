Guinée: Transition - Lancement des sessions inaugurales des comités consultatifs

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la transition et aux processus électoraux en Guinée (STEP), le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD) avec l'appui technique de la fondation internationale pour les Systèmes électoraux et le soutien financier du gouvernement américain à travers l'USAID, organise du mardi 03 au vendredi 06 décembre 2024 à Conakry, des ateliers des sessions inaugurales avec les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes et les personnes handicapées.

Dans son discours, M. Mountaga Sylla, directeur pays IFES a dit que l'objectif général est de s'accorder sur les options et les thématiques de réformes électorales destinées à constituer le support du plaidoyer à mener auprès de l'organe de Gestion des Elections à travers le MATD.

"Contribuer à renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur les réformes constitutionnelles et électorales; Adopter des thématiques de réformes nouvelles pour le plaidoyer", sont entre autres les objectifs spécifiques.

Poursuivant, M. Sylla invite le MATD à saisir cette opportunité que les organisations de la société civile lui offrent pour pouvoir aider à créer un partenariat futur d'échange technique qui commencera par cette session préparatoire. "Nous comprenons aussi par cette session inaugurale, c'est des sessions préparatoires des cadres de concertation technique que seules les structures en charge du processus électoral peuvent mettre en place. Avant d'y arriver, il faudra travailler ensemble pour pouvoir donner les éléments de discussion, les éléments de langage et les éléments analytiques", a-t-il indiqué.

Deux résultats attendus par les organisateurs de cette activité : "Des suggestions de réformes constitutionnelles sont partagées avec la société civile; Des propositions de thématiques de plaidoyer pour les réformes électorales sont faites".

Prenant la parole au lancement des sessions inaugurales, Alpha Issagha Diallo, directeur national adjoint des affaires politiques et de l'administration électorale au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD) a dit que les réformes électorales ne peuvent être véritablement efficaces que si tous les acteurs y compris la société civile, les partis politiques et les citoyens comprennent l'implication et y adhèrent pleinement.

"Mesdames et messieurs, votre première mission consiste à définir de manière claire et consensuelle les options et les thématiques de réformes électorales qui serviront de base à votre plaidoyer. Il est essentiel que vous soyez unis dans votre démarche pour garantir l'efficacité de votre plaidoyer auprès de l'organe chargé de la gestion des élections à travers le MATD. Vous devez veiller à ce que vos propositions soient réalistes, pragmatiques et qu'elles répondent aux défis actuels de notre système électoral tout en restant fidèle aux principes démocratiques qui guident notre action. Les thématiques de réformes devront aborder des questions cruciales telles que la transparence du processus électoral, l'amélioration de l'accès des citoyens au vote, la régularisation des partis politiques, le financement des campagnes électorales et la révision des procédures de comptage des voix. Ce travail d'accord préliminaire est fondamental car, il sera la base d'une action cohérente et coordonnée", a-t-il lancé aux participants.

"Présentation de l'avant-projet de nouvelle Constitution et suggestions de réformes constitutionnelles", "Présentation de suggestions de réformes électorales" sont les principaux thèmes autour desquels facilitateurs et représentants d'organisations de la société civile ont échangé pendant cette première journée.