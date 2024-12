Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCC partage son expérience avec le PCT

En séjour de travail au Congo, une délégation du Parti communiste chinois (PCC) a présenté, le 3 décembre, à Brazzaville les idées directrices du 3e plénum de son XXe comité central au Parti congolais du travail (PCT).

Placée sous la direction du secrétaire permanent aux ressources humaines et aux relations extérieures du PCT, Accel Arnaud Ndinga Makanda, cette session a regroupé plusieurs cadres et dirigeants du parti socle de la majorité présidentielle. «Le 3e plénum a tracé le plan stratégique pour approfondir davantage la réforme sur tous les plans et promouvoir la modernisation à la chinoise, en précisant les objectifs par étapes, les priorités stratégiques, les axes principaux et les mesures majeures. Il s'agit d'une mobilisation générale et d'une disposition globale visant à faire progresser la réforme intégrale dans sa largeur et sa profondeur à partir d'un nouveau point de départ historique », a rappelé le vice-président de l'Académie chinoise des sciences sociales, le Pr Cai Fang, en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, Li Yan.

Selon lui, le 20e congrès du PCC a mis en place des grandes dispositions pour le bilan de la bonne organisation chinoise à travers cinq caractéristiques. Il s'agit, entre autres, de la modernisation de la population ; la synergie entre les cultures ; l'harmonie entre l'homme et la nature ainsi que la poursuite du développement pacifique. Depuis le XVIIIe congrès du PCC, la répartition des revenus a connu des améliorations, mais les écarts entre les différentes catégories de revenus ainsi que les inégalités dans la fourniture des services publics de base persistent.

Ces phénomènes freinent, a poursuivi Cai Fang, l'expansion de la demande intérieure et s'éloignent de l'objectif de modernisation caractérisé par la prospérité commune pour 1,4 milliard d'habitants. « Ainsi, le 3e plénum a placé la garantie et l'amélioration des conditions de vie parmi les priorités de la construction institutionnelle. La Chine garantit et améliore le bien-être de la population à travers son développement, en s'appuyant sur les principes de faire tout son possible et d'agir en fonction de ses capacités, en vue de perfectionner le système des services publics fondamentaux. Elle a établi le plus grand système de protection sociale au monde : en 2023, 1,07 milliard de personnes étaient couvertes par l'assurance vieillesse de base, et 1,33 milliard de personnes par l'assurance maladie de base », a-t-il soutenu.

Accel Arnaud Ndinga Makanda a, de son côté, rappelé que les membres du PCC sont venus partager et approfondir les échanges d'expériences sur la gouvernance d'Etat et concrétiser les acquis du dernier sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) avec les cadres du PCT. Selon lui, la coopération sino-congolaise qui a planté ses racines depuis 1964 n'a jamais pris la moindre ride et n'a jamais cessé de se distinguer par son pragmatisme, sa densification et son adaptation aux intérêts des deux pays et aux attentes respectives des deux peuples.

« Le PCT et le PCC entretiennent d'excellentes relations d'amitié, de coopération et de solidarité, marquées par l'intensification des échanges réguliers à tous les niveaux. Chaque jour qui passe, les dirigeants des deux partis apportent la preuve de leur amitié de 60 ans d'existence. Le PCT continue à tirer davantage profit de la précieuse expérience du PCC. Le PCC a conduit le peuple chinois à faire un bond considérable en avant, grâce aux efforts continus au cours du siècle dernier, faisant de la Chine un pays fort, cultivant la solidarité, la paix et le développement à travers le monde », a déclaré le secrétaire permanent aux ressources humaines et aux relations extérieures du PCT.

Il a également rappelé que le PCT s'emploie à maintenir une coopération étroite avec le PCC dans le but de hisser le partenariat stratégique global entre les deux pays vers de nouvelles cimes. Accel Arnaud Ndinga Makanda a, enfin, réaffirmé l'engagement et la détermination du PCT à mettre en oeuvre l'initiative « La Ceinture et la Route », ainsi que les résolutions du Focac que le Congo copréside pour la période 2024-2027.