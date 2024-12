Algérie: Derbal souligne la nécessité d'une feuille de route efficace pour approvisionner la population de Bouira en eau potable

ALGER-Le ministre de l'Hydraulique, M. Taha Derbal, a souligné, mardi à Alger, la nécessité de mettre en place une feuille de route "efficace" pour prendre en charge les préoccupations de la population de la wilaya de Bouira relatives à l'alimentation en eau potable et améliorer la qualité du service, indique un communiqué du ministère.

Le ministre intervenait lors d'une séance de travail qu'il a présidée, en présence du wali de Bouira, Abdelkrim Lamouri, du président de l'Assemblée populaire de wilaya, Kamel Boucetta, et de différents acteurs et responsables des services de l'eau aux niveaux central et local.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la coordination entre l'ensembles des parties concernées, dans le but de mettre en place une stratégie claire à même de traiter les problématiques liées au service de l'alimentation en eau potable.

Lors de cette réunion, il a notamment été question de l'état actuel du service, des défis rencontrés et des moyens d'améliorer l'alimentation en eau potable suivant les besoins de la population de la wilaya de Bouira.

A cet égard, le ministre a souligné "la nécessité d'accélérer la mise en place d'une feuille de route efficace pour prendre en charge les préoccupations de la population et améliorer la qualité du service fourni".

Il a également appelé à la coordination entre toutes les parties concernées et à l'adoption de solutions innovantes pour répondre aux besoins des citoyens dans les plus brefs délais et assurer un service public de l'eau à la hauteur des aspirations de la population de la wilaya, conclut le communiqué.