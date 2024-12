Angola: Le pays travaille à la construction de silos à grains - PR

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mardi que l'Angola travaillait à la construction de silos à grains et de points de collecte le long du Corridor de Lobito et dans d'autres endroits considérés comme des greniers potentiels du pays, dans le cadre de la sécurité alimentaire.

Le Chef de l'Etat, qui intervenait à l'ouverture des négociations entre les délégations angolaise et américaine, a informé que les travaux étaient développés en partenariat avec l'entreprise Amer-Com.

Il a révélé que d'importants projets d'investissement public sont en cours avec le financement de la société américaine EXIMBANK, CITI Capital et de la Société américaine de financement du développement international (DFC), ainsi qu'avec des sociétés américaines telles que SUN Africa, Africell, Mayfair Energy, Acrow Bridge, GATES Air, entre autres.

João Lourenço a également évoqué les compagnies pétrolières Chevron et Esso, présentes en Angola depuis plusieurs décennies, ainsi que de nombreuses sociétés américaines fournissant des services dans le secteur pétrolier.

Le Chef de l'État angolais a salué la contribution des États-Unis à la sécurité alimentaire et énergétique ainsi qu'au développement économique et social de l'Angola et de toute la région australe de l'Afrique.

João Lourenço a souligné qu'ANGOSAT-2 travaille avec la NASA et la société Maxar pour acquérir des images satellites à haute résolution pour surveiller les catastrophes naturelles, notamment dans la mise en oeuvre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le Sud de l'Angola (CESSA).

Il convient de noter que, dans le cadre de la sécurité alimentaire, plusieurs mesures ont été créées dans le pays pour encourager la production locale et l'éventuelle transformation des aliments, dans le but de consolider les bases pour que le pays soit autosuffisant sur le plan alimentaire, notamment en ce qui concerne les produits de grande consommation.

Parmi les programmes de l'Exécutif angolais, se distinguent le Programme de soutien à la production, de diversification des exportations et de substitution des importations (PRODESI), pour accélérer la diversification de la production nationale, le Plan national de promotion de la production céréalière (PLANAGRÃO) et le Fonds de soutien au développement agraire (FADA).

Le Fonds de soutien au développement agraire est l'organisme d'administration indirect chargé d'octroyer des ressources financières aux actions visant à développer la production alimentaire paysanne et l'agroalimentaire.

PLANAGRÃO prévoit la production de blé, riz, soja, maïs et autres, ainsi qu'un investissement pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures pour soutenir le secteur productif et social.

Il s'agit d'un programme national, principalement destiné aux provinces disposant de terres disponibles et de conditions pédoclimatiques favorables à la production de ces céréales, comme celles de la région orientale (Moxico, Lunda-Norte et Lunda-Sul).