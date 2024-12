Tunisie: Le ministre de la Défense en visite à la base aérienne de Sfax

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a effectué, ce mardi 3 décembre 2024, une visite officielle à la base aérienne de Sfax. Cette visite s'inscrit dans le cadre de son suivi des conditions de travail des militaires, de l'état des infrastructures et de la préparation opérationnelle des unités stationnées sur place.

Lors de cette visite, le ministre a inspecté les unités aériennes et s'est informé sur leurs missions de formation de base et avancée pour les pilotes. Il a également examiné les moyens pédagogiques et technologiques utilisés, notamment les simulateurs de vol, capables de reproduire des scénarios réalistes pour former les pilotes à la gestion des situations complexes en vol réel.

Khaled Sehili a salué l'intégration des technologies numériques, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de l'apprentissage à distance dans les programmes de formation de l'armée de l'air. Il a souligné que ces innovations renforcent les capacités opérationnelles et la modernisation des méthodes de formation.

En visitant les infrastructures, le ministre s'est rendu dans les espaces pédagogiques, les logements des militaires ainsi que dans les installations de l'École des spécialités aériennes, chargée de former les sous-officiers techniciens et pilotes, et au Premier centre de formation de l'armée de l'air. Il a également posé la première pierre pour la construction d'une nouvelle division dédiée aux activités aériennes et à la sécurité des vols.

Le ministre a exprimé son admiration pour les efforts des cadres et responsables des unités stationnées à Sfax. Il a mis en avant leur rôle dans l'amélioration continue des capacités des militaires et la gestion optimale des équipements. Il a également salué l'intégration du personnel féminin dans des rôles opérationnels et de commandement, qu'il considère comme une avancée majeure.

Khaled Sehili a en outre appelé les militaires à faire preuve de vigilance et de disponibilité permanente pour défendre le pays. Il a insisté sur la nécessité de répondre aux besoins spécifiques des membres des forces armées et d'améliorer leurs conditions de travail, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leur mission au service de la sécurité nationale.