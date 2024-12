Angola: Le pays et les Etats-Unis marquent un tournant dans la coopération - Président angolais

Luanda — La visite de trois jours du Président nord-américain en Angola, Joe Biden, enterre un passé de relations dans lequel, dans le cadre de la Guerre froide, les deux pays n'étaient pas toujours alignés, a déclaré mardi le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

Intervenant à l'ouverture des négociations entre les délégations des deux pays, le Président angolais a déclaré que cela marquait également un tournant important dans les relations entre les deux nations, qui "vivront sans l'ombre d'un doute, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle dynamique".

João Louenço a rappelé que l'Angola et les Etats-Unis d'Amérique entretiennent depuis le 19 mai 1993 des relations politico-diplomatiques qui se développent d'année en année, surtout depuis que l'Angola a commencé une sérieuse lutte contre la corruption et l'impunité et crée un meilleur climat des affaires.

Pour souligner le renforcement du partenariat, le Chef de l'État a fait référence aux réunions tenues par l'ancien Président angolais José Eduardo dos Santos, à la Maison Blanche, en septembre 1991 et décembre 1995, respectivement avec les Présidents George Bush et Bill Clinton.

João Lourenço a profité de l'occasion pour remercier le Président Joe Biden de l'avoir reçu de manière très « amicale et chaleureuse à la Maison Blanche », le 30 novembre 2023.

Dans le cadre de ce mouvement visant à renforcer la coopération, João Lourenço a souligné le fait que les deux pays échangent des visites de délégations ministérielles et d'hommes d'affaires, en mettant l'accent sur les visites des ministres de la Défense nationale de l'Angola et du chef d'état-major des Forces armées angolaises à Washington et les visites de plusieurs secrétaires d'État américains à Luanda et, plus récemment et pour la première fois, la visite du secrétaire américain à la Défense et du directeur de la CIA à Luanda.

João Lourenço a déclaré que la visite d'État de Joe Biden en Angola, à la veille de la célébration des 50 ans de l'indépendance nationale, restera enregistrée dans l'histoire des deux pays comme la première d'un Président américain à mettre le pied sur le sol angolais.

"Nous avons l'intention de travailler ensemble pour attirer les investissements directs américains en Angola, en ouvrant des opportunités commerciales et d'affaires aux investisseurs angolais sur le marché américain", a-t-il souligné.

Le Président Joe Biden se trouve depuis lundi en Angola pour une visite de trois jours, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Il s'agit d'une visite historique, car c'est la première d'un Président américain en Angola.

Dans le cadre du programme, Joe Biden visitera plus tard dans la journée le Musée de l'Esclavage, où il prononcera un discours pour souligner la force et l'importance des relations des États-Unis avec l'Angola, en particulier, et avec l'Afrique en général, et face à un large éventail de défis mondiaux.

Mercredi, il se rendra dans la province de Benguela, où il visitera l'usine du Groupe Carrinho, ainsi que visitera le port de Lobito, une infrastructure importante du corridor de Lobito.