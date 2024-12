Tunisie: Ouverture, hier à Tozeur, du 1er Salon international du tourisme saharien et oasien (ISSOT) - Redonner des ailes à toute la région

On n'a jamais visité le sud tunisien, sans tomber sous le charme de son immense désert, ses vastes oasis et palmiers-dattiers étendus à perte de vue, sa nature splendide, ses sites pittoresques, ses traditions artisanales typiques, son patrimoine culinaire et culturel, sa gastronomie riche en produits du terroir et des recettes spécifiques.

Tozeur, la reine du désert, demeure, une destination emblématique, réunissant tous les ingrédients d'un tourisme tunisien hors saison. Hier, c'était un grand jour. Tozeur abrite, du 3 au 5 de ce mois, le premier Salon international du tourisme saharien et oasien (Issot), sous le signe « tourisme durable et responsable », auquel participent environ 300 acteurs professionnels du secteur, ainsi que des journalistes tunisiens et étrangers venus de tous horizons.

Lire l'intégralité de l'article dans notre version papier du 04 décembre 2024