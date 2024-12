Angola: Le Chef de l'État angolais annonce l'acquisition du Boeing 787

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a annoncé mardi l'acquisition du premier avion Boeing 787 Dreamliner, pour début 2025.

Le Chef de l'Etat s'exprimait, à Luanda, à l'ouverture des négociations officielles entre les délégations angolaise et américaine, soulignant qu'il s'agit du premier d'un total de six avions qui seront acquis par l'Angola.

João Lourenço a informé que l'Angola travaille déjà avec American Wings Group Consulting pour conduire le pays à la catégorie 1 de l'Administration Fédérale de l'Aviation, ce qui pourrait être facilité avec la pleine exploitation de l'Aéroport international António Agostinho Neto (AIAAN).

Le Président angolais a exprimé l'intention de l'Angola de travailler avec les États-Unis pour attirer les investissements directs américains vers le pays et ouvrir des opportunités commerciales et d'affaires aux investisseurs angolais sur le marché américain.

João Lourenço a salué le soutient apporté les États-Unis à la sécurité alimentaire et énergétique et au développement économique et social de l'Angola et de toute la région australe de l'Afrique.

Il a souligné qu'ANGOSAT-2 travaille avec la NASA et la société Maxar dans l'acquisition d'images satellites à haute résolution pour le suivi des catastrophes naturelles, notamment dans la mise en oeuvre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le Sud de l'Angola (CESSA).

D'autre part, le Président de la République a salué le fait que l'Angola accueillera, en juin 2025, le Sommet États-Unis/Afrique, qui réunira des hommes politiques, des hommes d'affaires, des universitaires et la société civile américaine et africaine pour parler d'affaires, de l'histoire, de la culture et d'autres questions.

Concernant le continent africain, João Lourenço a exprimé le désir de voir les investisseurs américains impliqués dans la construction de lignes de transport d'énergie à haute tension, dans le cadre du régime de partenariat public-privé pour les pays d'Afrique australe, en particulier pour la région de la Copperbelt (Zambie), la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que pour la Namibie, en connectant le réseau électrique des pays de la SADC.

« Monsieur le Président, votre vision et votre engagement pour le succès du corridor touristique, ainsi que votre grande contribution à notre programme de transition énergétique, avec la construction de parcs solaires dans le sud de l'Angola, resteront toujours dans les mémoires comme étant une grande contribution à la sécurité alimentaire et énergétique, pour le développement économique et social de l'Angola et de toute la région australe de l'Afrique », a déclaré João Lourenço.

Le Boeing-787 « Dreamliner » se distingue par son haut niveau de technologie, son design intérieur et, d'un point de vue opérationnel, son économie de carburant et sa durabilité environnementale.