Maroc: Benguerir reçoit la récompense UNESCO de la ville apprenante 2024

Paris — La récompense UNESCO de la ville apprenante 2024 a été attribuée à la ville de Benguerir pour ses réalisations "exceptionnelles" en matière d'apprentissage tout au long de la vie, a annoncé l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Benguerir, devenue ville apprenante de l'UNESCO en 2020, figure parmi les dix villes qui ont reçu la récompense onusienne à l'ouverture, lundi, de la sixième Conférence internationale sur les villes apprenantes à Jubail, en Arabie saoudite, pour "leurs réalisations exceptionnelles dans la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie", indique un communiqué de l'Unesco.

"Benguerir a réalisé des progrès considérables depuis qu'elle est devenue ville apprenante de l'UNESCO en 2020", relève l'organisation onusienne qui considère la ville marocaine comme "un modèle d'apprentissage tout au long de la vie inclusif et innovant".

"Soutenue par une augmentation de 164 % du budget de l'apprentissage tout au long de la vie pour 2024, la ville met l'accent sur une forte coordination multipartite et une stratégie axée sur les résultats", note l'UNESCO qui cite parmi les principales initiatives l'"École de la 2e chance" pour la réinsertion des décrocheurs scolaires, un programme d'alphabétisation visant à réduire le taux d'analphabétisme de 36,2 % chez les femmes, des espaces d'apprentissage communautaires tels que des bibliothèques numériques et un soutien personnalisé aux groupes marginalisés, notamment les enfants autistes et les enfants non verbaux.

Dans une vidéo postée à cette occasion sur le site de l'Unesco, le maire de Benguerir, Abdellatif Ouardi, s'est dit "fier" de l'adhésion de la ville marocaine au réseau des villes apprenantes de l'Unesco, assurant que depuis son admission à ce réseau, Benguerir a mis toutes ses énergies et ses ressources humaines, matérielles et financières au service de l'apprentissage et de l'apprentissage tout au long de la vie au profit de tous les citoyens de la ville, "un apprentissage global et inclusif".

Et de conclure que "grâce la convergence de toutes parties prenantes et les efforts harmonieux de tous les intervenants, Benguerir en tant que ville d'apprentissage est devenue une réalité tangible".

En plus de Benguerir, neuf autres villes ont reçu la récompense UNESCO de la ville apprenante 2024. Il s'agit de Bouaké (Côte d'Ivoire), Cork (Irlande), Cuenca (Équateur), Doha (Qatar), Eunpyeong-gu (République de Corée), Glasgow (Royaume-Uni), Querétaro (Mexique), Wuhan (Chine) et la Ville industrielle de Yanbu (Arabie saoudite).

Représentant à la fois de grandes métropoles et de petites zones urbaines, les villes récompensées ont démontré, selon l'UNESCO, « comment la mise en oeuvre de politiques et programmes efficaces peut donner aux citoyens de tous âges des possibilités d'apprentissage ».

Les villes lauréates ont été sélectionnées par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL), sur la base des recommandations d'un jury indépendant d'experts internationaux.

« Les villes abritent plus de la moitié de la population mondiale et doivent être à l'avant-garde des changements transformateurs. Les lauréates de la Récompense UNESCO de la ville apprenante de cette année démontrent le pouvoir de l'apprentissage tout au long de la vie qui permet aux citoyens de s'adapter, d'innover et de collaborer pour trouver des solutions aux défis les plus urgents de notre planète. Leur engagement en faveur de l'inclusion et de la durabilité ouvre la voie à un avenir plus juste et plus prospère pour tous », a expliqué Isabell Kempf, directrice de l'UIL, citée dans le communiqué.

Le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO (GNLC) regroupe 356 villes de 79 pays, qui abritent 390 millions d'habitants.

Les villes apprenantes de l'UNESCO se caractérisent par leur capacité à relier les établissements d'enseignement, de formation et les institutions culturelles tout en mobilisant divers partenaires, notamment des représentants du secteur public, des organisations de la société civile et des employeurs. Ces villes mobilisent efficacement des ressources dans tous les secteurs pour promouvoir un apprentissage inclusif et de qualité à tous les niveaux, de l'enseignement de base à l'enseignement supérieur. Elles améliorent l'apprentissage au sein des familles et des communautés, soutiennent l'éducation sur le lieu de travail et développent l'utilisation des technologies d'apprentissage modernes.

Tous les trois ans, les membres se réunissent à l'occasion de la Conférence internationale sur les villes apprenantes pour faire le point sur les progrès accomplis, relever les défis qui se posent et élaborer ensemble des solutions pour l'avenir.