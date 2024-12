Maroc: Tanger - Concertations régionales sur le 2è Plan d'action pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap

Tanger — Les rencontres régionales de concertation sur le 2è Plan d'action national de la politique publique intégrée pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap (2025-2026) ont été lancées, mardi à Tanger, avec la participation de plusieurs responsables et acteurs de la société civile.

Ces rencontres, lancées par le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, visent à présenter les résultats de l'évaluation du 1er Plan d'action national de la politique publique intégrée pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap (2017-2021), et à impliquer les acteurs de la société civile et l'ensemble des parties prenantes dans l'élaboration du 2è Plan d'action national (2025-2026).

Dans une allocution au nom du ministère, le Directeur de la promotion des droits des personnes en situation de handicap, Taleb Bouya Aba Hazem, a indiqué que ces rencontres interviennent dans le cadre de l'approche participative mise en place par le ministère de la Solidarité, de l'insertion Sociale et de la famille, en vue d'élaborer et d'exécuter ses programmes et plans d'action.

Il a mis en avant les efforts consentis et l'expérience acquise par les acteurs de la société civile dans le domaine du handicap en tant qu'interlocuteurs directs avec les bénéficiaires, expliquant que compte tenu de ces acquis, le ministère vise à impliquer l'ensemble de ces acteurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes et politiques liés à la promotion des droits des personnes en situation de handicap et à l'amélioration de leurs conditions, conformément aux recommandations du nouveau modèle de développement.

Le responsable a également mis en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les personnes en situation de handicap, rappelant, dans ce sens, le Discours prononcé par SM le Roi, le 13 octobre 2023, à l'ouverture du Parlement, dans lequel le Souverain a annoncé l'activation et l'élargissement du dispositif de généralisation des aides sociales directes à de nouvelles catégories pour inclure les enfants en âge de scolarité, en situation de handicap.

Il a, en outre, évoqué les avancées importantes réalisées par le Maroc en la matière, dont la promulgation de la loi-cadre n°97-13 relative à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap, et l'adoption du décret n°2.22.1075 portant sur l'attribution d'une carte aux personnes en situation de handicap, outre la promulgation de plusieurs conventions internationales pertinentes en la matière.

Par ailleurs, M. Aba Hazem a relevé qu'en dépit des efforts déployés et des acquis réalisés dans le cadre du 1er Plan d'action national, les résultats de l'étude d'évaluation réalisée révèlent certaines limites, dont le manque de ressources humaines qualifiées, soulignant que ce 2è Plan d'action viendra pallier ces limites en vue de réaliser davantage de progrès dans ce domaine.

Cette rencontre de concertation a également été l'occasion pour les acteurs de la société civile oeuvrant dans le domaine de la promotion des droits des personnes en situation de handicap de faire des propositions et de discuter des moyens à même de renforcer les droits de cette catégorie dans les secteurs de la santé, de l'emploi, ainsi que de l'éducation et de la formation.

Lors de groupes de travail thématiques sur "l'environnement architectural et urbain", "la mobilité", "la technologie et l'informatique", "les médias audiovisuels" et "les produits et services", les participants ont souligné la nécessité d'améliorer davantage l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Il est à noter que ces rencontres régionales de concertation se poursuivront à Fès, Agadir et à Rabat, en incluant les acteurs de la société civile et les parties prenantes concernées dans l'ensemble des régions du Royaume.