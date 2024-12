Maroc: Le Festival du film de Marrakech, un rendez-vous cinématographique incontournable au niveau mondial (Sean Penn)

Marrakech — Le Festival international du film de Marrakech s'est imposé parmi les plus prestigieux rendez-vous cinématographiques à l'échelle mondiale, a affirmé mardi à la cité ocre, le réalisateur et acteur américain Sean Penn.

Lors d'une conférence de presse tenue en marge de la 21e édition du Festival, Sean Penn a salué l'essor considérable et remarquable de cette manifestation culturelle, désormais connue et reconnue à travers le monde, soulignant que la nature des films présentés lors de cette grand-messe cinématographique témoigne de son envergure.

L'artiste américain s'est également félicité du vibrant hommage qui lui a été rendu par le Festival, mettant en avant la destination Maroc, un pays qu'il souhaitait découvrir depuis longtemps.

Dans ce sens, il s'est réjoui d'avoir eu l'opportunité de rencontrer, dans le cadre de ce Festival, des réalisateurs et acteurs internationaux qu'il admire profondément et avec qui il a pu nouer des relations authentiques, saluant à cette occasion l'organisation irréprochable de cet événement d'envergure.

Par ailleurs, l'icône américaine n'a pas manqué d'exprimer son admiration pour le film documentaire "La Mère de tous les mensonges" de la cinéaste marocaine Asmae El Moudir, qui a décroché l'Étoile d'Or du 20e Festival international du film de Marrakech, soulignant que "cette oeuvre est remarquable et soigneusement élaborée, tant sur le plan historique que cinématographique".

S'agissant des plateformes de streaming, Sean Penn a noté que, bien qu'elles aient rendu les films plus accessibles, elles ont réduit la présence des films étrangers dans les salles de cinéma, notamment aux États-Unis.

Concernant les leçons tirées de sa riche carrière artistique, il a indiqué que "la meilleure leçon que j'ai apprise, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Il ne faut pas se contenter de ses expériences passées, mais continuer à évoluer, à se dépasser et à repartir toujours de zéro".

Le Festival International du Film de Marrakech a rendu un vibrant hommage, samedi dernier, à l'icône du cinéma hollywoodien, Sean Penn, en lui remettant l'emblématique Étoile d'Or des mains de l'actrice italienne Valeria Golino.

Acteur, cinéaste et auteur récompensé par deux Oscars, Sean Penn est devenu une icône américaine à travers une carrière de plus de quarante ans. Il a été nommé cinq fois pour l'Oscar du meilleur acteur, pour "La Dernière Marche" (Tim Robbins, 1995), "Accords et désaccords" (Woody Allen, 2000), "Sam je suis Sam" (Jessie Nelson, 2002), avant que sa performance saisissante dans Mystic River de Clint Eastwood lui vaille son premier Oscar du meilleur acteur en 2003, suivi de celui reçu pour "Harvey Milk" de Gus Van Sant en 2009.

Parallèlement à sa carrière d'acteur, Sean Penn est également un cinéaste reconnu dont la filmographie compte des titres tels que le nommé aux Oscars "Into the Wild", "Flag Day", "The Pledge", "Crossing Guard" et son premier film, "The Indian Runner".