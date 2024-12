Maroc: Les relations fortes et enracinées entre le pays et Djibouti se développeront davantage dans les années à venir (M. Bourita)

Rabat — Les relations fortes et enracinées entre le Maroc et Djibouti se développeront davantage dans les années à venir, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Cette déclaration a été faite lors d'un point de presse à l'issue des entretiens de M. Bourita avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti, Mahmoud Ali Youssef, porteur d'un message écrit du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les relations entre les deux pays sont basées sur la fraternité sincère, la solidarité permanente et la coopération fructueuse, a expliqué M. Bourita, ajoutant que ces relations revêtent une dimension humaine importante à travers les liens entre les deux peuples, qui constituent "l'un des éléments de force de nos relations bilatérales".

Sa Majesté le Roi réaffirme Sa fierté des liens unissant les deux pays et de Sa relation personnelle avec SE le Président, Ismaïl Omar Guelleh, a-t-il relevé, soulignant que le Royaume observe avec fierté les réalisations de Djibouti sous la conduite de SE le Président dans le domaine du développement économique et social et la stabilité politique, en plus de son rôle fondamental, en tant que pôle de stabilité en Afrique de l'Est, et qu'acteur essentiel pour la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique, dans un contexte régional qui n'est pas toujours facile.

M. Bourita a estimé que Djibouti a toujours été une source de confiance et de crédibilité, à même de jouer un rôle prépondérant dans la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région, d'où le souci permanent des deux pays d'oeuvrer de concert sur toutes les questions régionales, d'autant plus que les relations bilatérales ont toujours été basées sur "la solidarité efficace et le soutien mutuel", a-t-il relevé.

Selon le ministre, l'ouverture d'une mission marocaine à Djibouti et d'une ambassade de Djibouti au Maroc représentent deux mécanismes essentiels pour promouvoir la coopération et suivre l'ensemble des projets de coopération entre les deux pays.

Le Maroc "n'oublie jamais les positions constantes de Djibouti en faveur de ses causes importantes", de la même manière que le Maroc a toujours été du côté de Djibouti, a affirmé M. Bourita.