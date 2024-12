Maroc: Forum de la PME africaine - Focus sur le rôle des PPP dans le développement des infrastructures en Afrique

Rabat — Le rôle stratégique des partenariats public-privé (PPP) dans le développement des infrastructures en Afrique a été mis en avant, mardi à Rabat, à l'occasion du Forum de la PME africaine, organisé en marge de l'Africa Investment Forum (AIF).

Lors d'une séance plénière tenue sous le thème "Innovation et co-industrialisation : bâtir des chaînes de valeur complémentaires", les intervenants ont souligné que les PPP constituent un levier indispensable pour répondre aux besoins croissants en infrastructures sur le continent, tout en optimisant les ressources disponibles.

Les débats ont également mis en lumière la nécessité d'un cadre réglementaire et institutionnel favorable pour encourager de telles collaborations, ainsi que l'importance de l'innovation et de la co-industrialisation comme piliers d'un développement intégré et durable en Afrique.

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), Mossadeck Bally, a indiqué que le financement des infrastructures en Afrique repose principalement sur les PPP, en raison des marges budgétaires restreintes des États, mettant l'accent sur la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de ces infrastructures pour répondre aux besoins du continent.

M. Bally a également mis en exergue l'importance de l'intégration régionale pour surmonter les principaux défis du continent, plaidant en faveur de la création d'un marché commun et unique, destiné à promouvoir le développement du capital humain, sa formation et sa mobilité, tout en facilitant la libre circulation des capitaux et des opportunités.

Il a, en outre, relevé la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), d'investir massivement dans l'éducation et la formation des jeunes, de promouvoir l'industrialisation et de renforcer la gouvernance, afin de favoriser un afflux accru d'investissements.

De son côté, Ali Badini, administrateur à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a appelé à la création de partenariats solides entre les pays africains, précisant qu'ils sont désormais essentiels pour le développement économique et social du continent.

Il a, dans ce sens, salué le rôle de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), dont l'engagement et les initiatives contribuent activement à renforcer ces liens de coopération.

Et d'estimer qu'il est crucial de s'appuyer sur les potentialités de l'Afrique pour bâtir un avenir commun, fondé sur la collaboration, l'innovation et la mobilisation des ressources humaines et naturelles dont regorge le continent.

Pour sa part, le président de la Commission nationale des relations extérieures de la Fédération des entreprises du Congo, Michel Emery, a mis en avant le rôle central des PME dans le tissu économique du continent, soulignant l'importance des PPP pour permettre à ces entreprises de jouer pleinement leur rôle de moteur du développement économique et social.

A son tour, le directeur régional de la Société financière internationale (IFC) pour l'Afrique du Nord, Cheikh Omar Sylla, a relevé l'impératif de renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé pour surmonter les obstacles au développement.

Il a mis en lumière l'importance des partenariats stratégiques, en prenant pour exemple le Maroc, où des entreprises bénéficient d'un soutien pour se développer à l'échelle africaine.

Ce forum vise à renforcer l'intégration économique continentale en proposant des solutions novatrices et durables pour accélérer l'industrialisation du continent et maximiser les opportunités offertes par la ZLECAF.

Il réunit des délégations de PME provenant d'une vingtaine de pays africains, des partenaires publics stratégiques et des bailleurs de fonds, tous engagés pour le développement et l'intégration économiques africains.