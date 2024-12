Tunisie: L'EST s'impose sans difficulté face à la JSO - Mokwana, Rodrigues, Konaté et les autres...

Les absences enregistrées dans l'effectif n'ont pas affecté le rendement de l'équipe face à la JSO. Avec le retour en force de Rodrigues et la montée en puissance de Mokwana et Konaté, l'équipe a préservé son équilibre. À confirmer, vendredi, face à Sagrada Esperança.

En infligeant une raclée à la formation malienne de Djoliba en Champions League et en enchaînant par une nette victoire devant la JSO en championnat, la période de doute est bien loin derrière. Et même si ces deux adversaires sont largement à la portée de l'Espérance et que les battre ne doit pas servir de référence, il y a des signes qui ne trompent pas du côté de l'Espérance.

Sur le terrain, les joueurs ont retrouvé confiance en eux et, par conséquent, leurs repères. Les visages ne sont plus crispés et la confiance a regagné Amanallah Memmiche et Raed Bouchniba dont les erreurs fatales commises il y a quelques jours ne sont plus que de mauvais et lointains souvenirs.

Les vertus d'un effectif riche...

Au moment où l'équipe a retrouvé le chemin des victoires, l'infirmerie ne s'est malheureusement pas désemplie et on compte trois joueurs-cadres blessés. Il y a d'abord Yassine Meriah qui a pour quatre à six mois d'absence suite à sa blessure aux ligaments croisés, Youssef Belaïli qui souffre d'un hématome et Mohamed Amine Tougai, d'abord écarté par mesure disciplinaire avant de contracter une petite élongation aux entraînements.

En l'absence de Meriah et Tougaï, le coach "sang et or" a décalé Mohamed Amine Ben Hmida dans l'axe pour épauler Hamza Jelassi et titularisé Aymen Ben Mohamed sur le flanc gauche.

Laurentiu Reghecampf s'est dit satisfait du rendement de Ben Hmida qui, selon le coach "sang et or", a réussi sa reconversion : "J'estime que Ben Hmida a fait un bon match. Il a aussi joué comme axial dans le match précédent et a fait de bonnes minutes.", a déclaré le coach "sang et or" après le match de la JSO.

Ceci dit, Tougaï réintégrera le groupe cette semaine et devra retrouver sa place dans l'axe central ce vendredi face à Sagrada Esperança en match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la C1 africaine. Cela dit, les vertus de la richesse de l'effectif qu'il a sous la main, ont permis au technicien roumain de bien s'en sortir en dépit des absences enregistrées. La montée en puissance d'Elias Mokwana a permis à l'Espérance de trouver des solutions face aux défenses regroupées de Djoliba et de la JSO.

Rien que dimanche, l'ailier droit sud-africain a ouvert deux brèches, offrant des passes décisives, d'abord à Konaté via Bouguerra, puis à Rodrigues.

De son côté, Konaté, par sa vivacité et son énergie débordante, a joué parfaitement son rôle de remplaçant de Yan Sasse. D'ailleurs, Konaté, qui a provoqué le penalty transformé dimanche par Rodrigues, est bien parti pour être, sur le long terme, la doublure de Sasse.

Enfin, Rodrigo Rodrigues a retrouvé dimanche ses prouesses de buteur. Il a suffi d'un penalty transformé pour que l'appétit revienne à l'avant-centre brésilien.

Ceci dit, Laurentiu Reghecampf suit avec intérêt l'évolution de l'état de santé de Belaïli et Tougaï : "Le staff médical est en train de faire du bon travail, ce qui permettra à Belaïli et à Tougaï de reprendre rapidement du service. Je suis certain qu'on aura de bonnes nouvelles et nous vous le ferons savoir.", s'est adressé le coach "sang et or" aux médias, dimanche soir, avec l'espoir, sans doute, de récupérer les deux joueurs algériens avant le déplacement en Angola.