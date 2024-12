Tunisie: Clôture du projet « Pema » - Une dynamique des exportations tunisiennes vers l'Afrique subsaharienne

Le projet «Pema» a accompagné plus de 1.100 entreprises tunisiennes, renforçant leurs capacités à exporter. Ce travail a également eu un impact direct sur l'emploi, avec la création de plus de 600 nouveaux postes.

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) a tenu, vendredi 29 novembre à Tunis, la cérémonie de clôture du projet « Promotion des activités d'exportation vers de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne Pema ».

Cet événement constitue une étape majeure dans la dynamisation des exportations tunisiennes vers cette région stratégique. Soutenu par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ, en collaboration avec le Cepex, le projet « Pema» a permis d'obtenir des résultats significatifs.

430 nouveaux contrats d'exportation conclus

Dans son discours, l'ambassadrice d'Allemagne à Tunis, Elisabeth Wolbers, a salué les accomplissements réalisés grâce à ce partenariat et a déclaré que « cette vision s'est concrétisée en résultats tangibles pour les entreprises tunisiennes. Je tiens à féliciter toutes les entreprises participantes pour leur courage et leur succès dans l'accès et la conquête des marchés africains. Les résultats du projet «Pema» parlent d'eux-mêmes».

Les consortiums d'exportation créés lors de la première phase du projet ont dépassé toutes les attentes. Plus de 430 nouveaux contrats d'exportation ont été conclus, confirmant que le commerce avec les pays africains est une opportunité réelle et concrète. Mme Wolbers a, également, mis en avant l'importance de l'entrepreneuriat féminin : «Je suis particulièrement ravie de voir des consortiums composés à 100% de femmes entrepreneures, ouvrant la voie à une nouvelle génération de femmes d'affaires».

Au total, le projet «Pema» a accompagné plus de 1.100 entreprises tunisiennes, renforçant leurs capacités à exporter. Ce travail a également eu un impact direct sur l'emploi, avec la création de plus de 600 nouveaux postes.

La Tunisie, grâce à son intégration à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et à son appartenance au «Comesa», se positionne comme un acteur clé dans le commerce intra-africain. Wolbers a réaffirmé l'engagement de l'Allemagne à soutenir ces efforts dans l'avenir.

Une célébration des partenariats et des réussites

De son côté, Lamia Abroug, cheffe de cabinet du ministre du Commerce et du Développement des exportations, a souligné lors de son intervention que «ce moment marque la fin officielle de cette initiative, mais il est avant tout une célébration des efforts communs, des réussites et des partenariats solides tissés tout au long de cette aventure». Elle a, par ailleurs, mis en lumière les grandes réalisations du projet «Pema», à savoir des missions commerciales B2B favorisant des rapprochements concrets entre opérateurs économiques, «Tunisia Africa Business Meetings», qui ont établi des ponts entre entreprises tunisiennes et africaines ainsi que la création de huit consortiums d'entreprises, dont 4 dirigés par des femmes entrepreneures, offrant de nouvelles perspectives collectives sur ces marchés.

Consciente du potentiel de l'Afrique subsaharienne, la Tunisie inscrit ses actions dans une stratégie claire, illustrée par la création de comités nationaux pour le suivi et la mise en oeuvre des accords africains. Une stratégie nationale dédiée à la Zlecaf, visant à maximiser les opportunités de ce marché unique. La présence tunisienne est renforcée par six bureaux Cepex en Afrique (Nairobi, Kinshasa, Abidjan, Douala, Abuja et Dakar). En 2023, les exportations tunisiennes vers l'Afrique subsaharienne ont atteint 1.528 millions de dinars, représentant 3,5 % des exportations totales du pays. «Le projet «Pema», à travers ses deux phases, a jeté les bases d'une collaboration pérenne.

En particulier, la deuxième phase, dédiée à l'entrepreneuriat féminin, a démontré que les femmes entrepreneures sont un moteur essentiel du développement tunisien à l'échelle internationale. Alors que le projet «Pema» touche à sa fin, le partenariat entre la Tunisie, la GIZ et l'Allemagne s'inscrit dans une démarche durable. Ce travail commun continuera d'ouvrir de nouveaux horizons pour une coopération renforcée entre la Tunisie et l'Afrique. «Ensemble, construisons un avenir prospère, fondé sur un commerce inclusif et des partenariats solides», a conclu Lamia Abroug.

Le projet Pema en chiffres

Selon le communiqué de presse distribué lors de la cérémonie : plus de 1.100 entreprises tunisiennes ont bénéficié des activités et services offerts. 71% des entreprises appuyées confirment une amélioration de leur capacité à exporter, parmi lesquelles 45% sont dirigées par des femmes. Plus de 430 nouveaux projets d'exportation ont été générés par les consortiums d'entreprises de la première phase du « Pema » et 21 nouveaux projets par les consortiums féminins. 583 emplois créés, dont 290 occupés par des femmes.