Tunisie: Projet « Fachkräfte » - Les compétences tunisiennes au secours des entreprises allemandes

Le projet «Fachkräfte» accorde une attention particulière à leur formation professionnelle, avec des programmes sur mesure pour assurer leur réussite en Allemagne.

La Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK Tunisie) a dévoilé récemment le projet « Fachkräfte » (littéralement main-d'oeuvre qualifiée). Il s'agit d'un programme ambitieux conçu pour ouvrir une voie directe entre les talents qualifiés tunisiens et le marché du travail allemand.

Le projet se fixe un objectif clair : répondre aux besoins des entreprises allemandes en identifiant, en formant et en intégrant chaque année 100 professionnels tunisiens au sein de ces entreprises. Pour ce faire, le dispositif prévoit des journées de recrutement inédites, où des talents tunisiens rencontreront directement leurs futurs employeurs, dans un échange d'expériences et d'expertises sans précédent.

Par ailleurs, « Fachkräfte » accorde une attention particulière à leur formation professionnelle, avec des programmes sur mesure pour assurer leur réussite en Allemagne. Selon le communiqué de presse officiel, l'initiative reflète une volonté d'harmoniser les compétences avec les besoins spécifiques du marché européen, tout en s'ouvrant à une diversité de secteurs.

Un manque cruel de compétences

A vrai dire, le marché de travail allemand manque cruellement de compétences. Selon les organisateurs, 137.000 postes n'ont pas été pourvus rien qu'en 2023, en Allemagne, ce qui témoigne de cette crise du marché de l'emploi dans ce pays. L'Allemagne vise, donc, à attirer des compétences tunisiennes triées sur le volet.

Toutefois, la démarche se veut « gagnant-gagnant ». Ainsi, le projet affiche l'ambition « d'offrir aux talents une expérience internationale ».

Face à une préoccupation tunisienne majeure, celle du départ de plus en plus, pesant pour notre pays, les Allemands défendent l'idée que de toutes les manières, la diaspora tunisienne contribue au développement de la Tunisie et que, forcément, il y a des effets positifs à cette migration des compétences.

Chez certains candidats à l'immigration, présents lors de l'événement, l'envie de partir n'est pas forcément animée par une envie pressante de quitter le pays, mais c'est surtout une envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs.

« Partir pour partir ne m'intéresse absolument pas, ma démarche s'inscrit dans un projet professionnel, celui d'intégrer une entreprise d'envergure internationale, pour non seulement mettre au service de celle-ci mes compétences, mais aussi pour développer aussi mes talents », nous explique Hazem Kaïed, jeune ingénieur Full Stack (professionnel de l'informatique capable de travailler sur toutes les couches d'une application web, front-end (interface utilisateur) que du back-end (serveur, base de données)).

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a un engouement particulier des Tunisiens pour l'Allemagne. Firas Gam, chef du projet « Fachkräfte », précise qu'en 2023, pas moins de 5.000 Tunisiens ont déjà fait le choix de migrer en Allemagne.

Bastian Mahmoudi, fondateur et CEO de l'entreprise «Visabee » (société allemande qui aide les travailleurs qualifiés à s'installer et à trouver un emploi en Allemagne), indique que malgré l'existence en Allemagne de 2,5 millions de chômeurs, le pays souffre d'un manque d'adéquation entre l'offre et la demande. Dans les prochaines années, l'Allemagne aura besoin de pas moins de 3 millions de compétences.