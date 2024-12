Afrique: Nigeria-Afrique du Sud - Une 11e session bi-nationale pour renforcer les liens diplomatiques

Après sa visite d'État en France, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu s'est rendu en Afrique du Sud pour participer à la 11e session de la commission bi-nationale Nigeria-Afrique du Sud, organisée mardi 3 décembre 2024 au Cap. L'occasion de renforcer le partenariat économique entre les deux pays, qui affichent aussi leurs ambitions sur la scène internationale.

Au Cap, Cyril Ramaphosa et Bola Tinubu ont affiché un front uni pour célébrer « 30 ans de relations diplomatiques » entre leurs deux pays. À cette occasion, le président nigérian a félicité l'Afrique du Sud pour sa récente prise de la présidence tournante du G20. « L'Afrique du Sud et le Nigeria sont en première ligne pour défendre les intérêts du Continent et des Africains devant la communauté internationale. Le Nigeria serait d'ailleurs heureux de rejoindre l'Afrique du Sud et l'Union africaine au sein du G20. »

Vers un siège permanent au Conseil de sécurité

Le Nigeria ne cache pas non plus ses ambitions pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, une revendication soutenue par Cyril Ramaphosa. « Le Sud global doit être le fer de lance des efforts pour un système international qui soit plus juste et inclusif. Nous saluons votre travail à la tête de la Cédéao, afin de promouvoir le dialogue, la médiation et la résolution des conflits. »

En septembre, les États-Unis avaient exprimé leur soutien à l'idée d'attribuer deux sièges permanents au continent africain, bien que sans droit de veto. Cette perspective alimente les espoirs de voir l'Afrique mieux représentée sur la scène internationale.