Sénégal: Al-Hilal - Kalidou Koulibaly poussé vers la sortie

Sous contrat avec Al-Hilal jusqu'en 2026, le défenseur sénégalais serait poussé vers la sortie. Avec des performances jugées à la baisse, il aurait été exclu de la liste pour le Championnat afin de faire de la place à... Neymar.

Al-Hilal en veut plus, beaucoup plus. Dominateur sans partage du football saoudien la saison dernière, le club entraîné par Jorge Jesus ne veut pas s'arrêter en si bon chemin cette saison. Et pour maintenir le cap durant cette campagne où il est en train de livrer un mano à mano avec Al-Ittihad en Saudi Pro League, il serait prêt à se passer de certains éléments, et pas des moindres, à la mi-saison.

Si un départ de Neymar semblait à l'étude il y a quelques semaines, celui qui fait désormais le plus parler est celui de Kalidou Koulibaly. À 33 ans, l'ancien défenseur central de Naples et de Chelsea est dans sa deuxième année en Arabie saoudite. Mais après une longue et belle saison 2023-2024 (44 matchs), ses performances dans cette campagne 2024-2025 ne répondraient plus aux attentes placées en lui.

Koulibaly sacrifié pour Neymar ?

Avec 18 matchs disputés pour plus de 1500 minutes, le capitaine de l'Equipe Nationale du Sénégal reste un titulaire pour Jorge Jesus. Pourtant, les champions en titre d'Arabie saoudite seraient prêts à prendre une décision drastique et étonnante pour se séparer de lui. D'après les informations de Marca, Al-Hilal a décidé d'inscrire Neymar sur la liste pour le Championnat, et cela passe par exclure Koulibaly.

Plus surprenant encore, le média espagnol précise que la direction du club saoudien a décidé de mettre fin au contrat du champion d'Afrique 2022 ou le faire prêter, à partir du prochain mercato, jusqu'à la fin de son contrat qui court jusqu'en 2026. Reste maintenant à voir par quelle oreille Kalidou Koulibaly accueillerait une telle décision. Ce qui est sûr, c'est que le défenseur a encore tant à offrir à 33 ans.