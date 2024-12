« Alors que le monde brûle, nous devons redéfinir notre relation avec les personnes en situation de crise »

(Genève, 4 décembre 2024) : Près de 305 millions de personnes dans le monde auront besoin d'une assistance humanitaire au cours de l'année à venir, a déclaré aujourd'hui le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), à l'occasion du lancement de l'Aperçu de la situation humanitaire mondiale pour 2025.

L'appel sollicite 47 milliards de dollars américains pour fournir une aide vitale à 32 pays et neuf régions accueillant des réfugiés.

« Alors que le monde brûle, ce sont les plus vulnérables - les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap et celles vivant dans la pauvreté - qui paient le plus lourd tribut », a déclaré Tom Fletcher, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence.

« Nous devons redéfinir la relation du monde avec les populations les plus démunies », a indiqué M. Fletcher. « Leur voix et leur participation doivent être au coeur de notre réponse. Nous devons instaurer un nouveau niveau de solidarité mondiale pour financer intégralement ces appels et agir au niveau politique pour faire respecter le droit international. La communauté humanitaire est prête à agir pour venir en aide aux survivants épuisés par la guerre, aux familles déplacées, aux enfants affamés. Nous devons reprendre et gagner le combat pour l'humanité. »

Les conflits armés s'intensifient en fréquence et en brutalité, forçant près de 123 millions de personnes à abandonner leurs foyers. Les crises climatiques ravagent les communautés, détruisent les systèmes alimentaires et provoquent des déplacements de grande ampleur. Pendant ce temps, des crises plus anciennes restent sans solution, les appels humanitaires étant désormais étalés sur une décennie.

L'Aperçu de la situation humanitaire mondiale pour 2025 propose des plans de réponses priorisés, qui réunissent plus de 1 500 partenaires humanitaires afin de fournir une assistance essentielle à 190 millions de personnes. Malgré la générosité de longue date des donateurs, les déficits de financement perdurent. En novembre 2024, seuls 43 % des 50 milliards de dollars requis pour cette année avaient été reçus.

Les conséquences de ce manque de financement sont désastreuses. En 2024, l'aide alimentaire en Syrie a été réduite de 80 %, les services de protection au Myanmar ont été réduits, l'assistance en eau et en assainissement a diminué au Yémen, pays sujet au choléra, et la faim s'est aggravée au Tchad.

Cependant, l'obstacle le plus important à l'assistance humanitaire et à la protection des personnes dans les conflits armés est la violation généralisée du droit international humanitaire. L'année 2024 est déjà la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires, dépassant les 280 morts de l'année dernière. La grande majorité des victimes sont des travailleurs humanitaires nationaux.

Pourtant, malgré ces défis, les organisations humanitaires ont atteint près de 116 millions de personnes en 2024 en leur fournissant une assistance alimentaire vitale, des abris, des soins de santé, des services éducatifs et de protection.

Photos

Pour plus d'information, veuillez contacter :