Tunisie: Au fait du jour - Effets d'annonce

«A l'amiable», qu'est-ce que cela signifie? En fin de compte, seule la Banque centrale le sait, puisque c'est elle qui aura à transférer la somme à propos de laquelle les deux parties se sont mises d'accord.

Ces entraîneurs, qui viennent et qui sont en fait assez souvent proposés par des agents qui font très bien leur travail, débarquent le plus souvent en terrain inconnu. Le football tunisien, malheureusement, est encore en plein professionnalisme marrant. Tout y est, sauf l'application et la rigueur du professionnalisme pur et dur, qui applique la réglementation en vigueur dans un cadre bien précis.

Ce football est encore en plein marasme. Le Comité de normalisation, imposé par la Fifa, essaie de remettre de l'ordre. Mais tant que la loi appelée à gérer les associations est en souffrance, personne ne sait comment se terminera cette tentative de mise à niveau. On chicanera sur les points et virgules pour rester et prolonger le règne. Mais ce n'est point là notre sujet.

Ces entraîneurs qui débarquent et qui promettent monts et merveilles ne savent pas que nos clubs sont pour la plupart endettés à mort, que les joueurs non payés déclenchent des grèves, que le calendrier change du jour au lendemain, que l'arbitrage est partie prenante, que tout n'a rien d'un fleuve tranquille.

Il est évident qu'indépendamment des qualités de l'entraîneur, viennent se greffer ces impondérables qui faussent tout et qui imposent la reconsidération de tout objectif visé. Ces envolées lyriques et ces promesses, que l'on lance à tout vent, trompent et précipitent les réactions négatives en cas de mauvais résultats.

Les exemples abondent. Les déceptions se multiplient.

Les «accords à l'amiable» de même, avec ces contrats blindés qui ne ratent rien.

Les deux parties, étant liées par des promesses non tenues, paient leur manque de retenue souvent soutenue par des campagnes qui contribuent à exacerber un milieu ambiant qui devient insupportable.

Comme quoi, un minimum de retenue est souhaité, un maximum de précaution relève de la sagesse, qualité la moins partagée lorsque la gestion est viciée au départ.