Sénégal: Campagne de commercialisation agricole - La Der/Fj) et le ministère de l'agriculture signe un partenariat

La Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et le ministère en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ont signé une convention de partenariat mardi, 3 décembre 2024 dans le cadre de la campagne de commercialisation agricole.

La Der/Fj, à travers la déléguée générale Aida Mbodj, s'est engagée, dans le cadre de ce partenariat, à accompagner le département ministériel piloté par Mabouba Diagne, avec un montant de 9 milliards de francs Cfa.

Aujourd'hui, elle a souligné que le plus urgent, c'est d'animer les points de collecte en les dotant de cribles. « Cela a été la doléance des acteurs et nous avons l'obligation de faire vite », a confié Mme Mbodji. Elle a ajouté : « Heureusement, nous avons un dispositif plus léger que le vôtre et qui pourrait nous permettre d'acquérir ces cribles rapidement ».

Pour sa part, le ministre a rappelé que la déléguée générale de la Der/Fj « a très bien anticipé quand on l'avait invité au Conseil interministériel sur la campagne de commercialisation en s'engageant à mobiliser une enveloppe de 9 milliards de francs Cfa pour nous soutenir ».

« Elle vient de me confirmer que la Der/Fj est prête à nous accompagner à acheter les cribles », a ajouté Mabouba Diagne. Qui a fait savoir que cela fait longtemps que leurs points de collecte n'ont pas de cribles.

Il a confié que le ministre en charge de l'industrie et du commerce lui a confirmé que présentement le Sénégal importe 2500 produits pour 7500 milliards de francs Cfa dont 1070 milliards de francs Cfa pour des denrées alimentaires.