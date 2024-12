Burkina Faso: Souscription à l'assurance maladie universelle - Le Premier ministre donne l'exemple

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela s'est fait immatriculer à l'Assurance maladie universelle (AMU) dans la matinée, du mardi 3 décembre 2024, à Ouagadougou.

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a désormais un numéro d'immatriculation à l'Assurance maladie universelle (AMU). Il a officiellement souscrit à l'initiative dans la matinée ,du mardi 3 décembre 2024, à Ouagadougou.

Cette souscription publique vise selon le chef de l'exécutif burkinabè à donner l'exemple à l'ensemble des Burkinabè en vue de les inciter à adhérer à cette politique. Cette dernière dont l'intérêt a une fois de plus été souligné par Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

« C'est un minimum de garantie qui va aider ceux qui vont souscrire à se prendre en charge en cas de maladie », a-t-il indiqué. Relevant qu'il n'y a aucun humain qui peut prétendre ne pas tomber malade, il a invité l'ensemble des Burkinabè à souscrire à l'AMU, car il y va de leur intérêt. « Dans nos sociétés traditionnelles, les gens s'entraidaient. Mais avec l'avènement de la vie moderne, cette solidarité tend à se distendre. C'est devenu du chacun pour soi si bien que lorsque tu tombes malade, c'est à toi de te débrouiller seul pour te soigner », a-t-il fait remarquer soulignant par la même occasion la nécessité une fois de plus d'adhérer à l'AMU afin de bénéficier d'une prise en charge en cas de maladie.

Par ailleurs, il a noté que la concrétisation de ce projet est un retour aux sources dans la mesure où c'est un projet qui tenait à coeur le Président Thomas Sankara. C'est d'ailleurs dans cette vision, a-t-il indiqué, qu'il a mis en place l'Office de santé des travailleurs (OST). Il s'est donc réjoui de la concrétisation de cette vision du père de la Révolution.

Le directeur général de la CNAMU, Soumaïla Gamsoré, quant à lui, était content d'enregistrer un souscripteur de taille du chef du gouvernement.

« La santé n'a pas de prix »

Pour lui, ce geste est une manifestation de la volonté politique affichée derrière la mise en place de l'AMU. Il a donc appelé l'ensemble de la population à soutenir cette politique en y adhérant massivement. Déjà, il a fait savoir que plus de 250 000 personnes sont déjà inscrites sur leur base de données. Cela montre selon lui, l'engouement qu'il y a autour de l'opération d'immatriculation à peine un mois après son lancement. Il a noté cependant que la sensibilisation va se poursuivre en vue de permettre au maximum de personnes de comprendre le bien-fondé de la politique et d'y adhérer.

Concernant l'intérêt de la souscription à l'AMU, il a indiqué qu'elle donne droit à une prise en charge par la CNAMU à hauteur de 70% des actes de médecine générale, de radiologie et d'imagerie médicale, entre autres , ainsi que des produits de santé et du transport médicalisé vers les établissements sanitaires aussi bien pour le souscripteur que des membres de la famille à sa charge. Et pour bénéficier de tout cela, a-t-il détaillé, les agents publics, les travailleurs et assimilés du secteur privé doivent verser 5% de leur salaire répartis à parts égales entre l'employeur à hauteur de 2,5% et le salarié à 2,5%. Les travailleurs indépendants du secteur formel quant à eux, doivent payer 15 000 FCFA/mois et ceux de l'économie

informelle 4 000 FCFA/ mois. Tout en reconnaissant que ces sommes peuvent sembler élever pour certains, le Premier ministre a rappelé que « la santé n'a pas de prix ». Il a par ailleurs annoncé que ces sommes pourraient être revues à la baisse par la suite.