Tunisie: Espoirs tunisiens - Dendani, le nouveau Hatem Ben Arfa

Nassim Dendani, attaquant de la réserve de l'AS Monaco, a déjà tout d'un grand à tout juste 18 ans. Ailier droit tonic et furtif, il est comparé du côté du Rocher à un certain Hatem Ben Arfa. Ce faisant, par le passé, à 15 ans, l'ex-pensionnaire du SC Toulon était déjà courtisé par Chelsea, Manchester United, Angers et l'OGC Nice, mais c'est Monaco qui lui a mis le grappin dessus. Joueur de percussion, rapide et doté d'un coup de rein détonnant, Dendani dispose aussi de cette lucidité propre aux grands joueurs, quand il s'agit de faire la différence et marquer. Enfin, volet sélections, le joueur a déjà excellé avec la Tunisie U17 lors des tournois Unaf 2022 en Égypte, où il a été élu meilleur joueur de l'équipe nationale. L'avenir lui appartient.

Anis Doubal, un latéral à l'avant-garde

A 18 ans accomplis, l'arrière gauche tunisien, Anis Doubal, trace tranquillement son sillon du côté de la Canebière, franchissant une étape importante en signant un contrat stagiaire professionnel avec l'Olympique de Marseille. Brillant avec les U18 de l'OM, Doubal a participé la saison dernière au sacre marseillais en Coupe Gambardella. Pensionnaire du CDF de l'OM depuis 2019, l'ex-pépite de l'US Marignanaise se distingue chez les jeunes pousses de l'OM par sa vélocité, sa percussion, sa vivacité et sa qualité de centre.

Solide sur l'homme et capable d'alterner dans l'axe, plus haut devant tout comme sur le flanc (son poste de prédilection), Doubal a vite fait de mettre tout le monde d'accord du côté de la réserve de Marseille. De l'aisance à revendre et de la précision dans le jeu, Doubal semble prêt à monter en grade chez les séniors, une fois que Roberto De Zerbi lui fera signe. D'ailleurs, le coach italien l'a fait participer à quelques répétitions avec les A, en attendant de l'intégrer totalement d'ici peu.

Aymen Sliti, l'attaquant racé

Aymen Sliti fourbit toujours ses armes aux Pays-Bas et s'affûte avec Feyenoord Rotterdam U21.

Attaquant véloce et talentueux, Sliti, pur produit de l'académie de Feyenoord qu'il a intégré à tout juste 8 ans, dispose aussi d'une palette riche et variée, comme sa qualité de frappe et sa vista, balle au pied.

D'ailleurs, l'ex-défenseur international du Club Africain, Karim Saïdi, membre du staff de l'antichambre de Feyenoord, ne tarit pas d'éloges sur lui : « Puissant et doué, il a aussi cette grande capacité à faire jouer les autres. Il a un profil athlétique intéressant et c'est un vrai ailier avec, comme qualités premières, la vitesse, la technique et la bonne lecture de jeu ». Profil idéal pour le Team Tunisie, Sliti est éligible, bien qu'il soit international avec l'équipe des Pays-Bas depuis les U15.

En fait, il peut toujours jouer pour la Tunisie et nul doute que les tenants de la FTF feront le nécessaire pour convaincre ce jeune de 18 ans. Du moins, on l'espère...