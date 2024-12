Tunisie: Des faits et des chiffres

1,8%

Selon la Banque centrale de Tunisie, la croissance économique s'est maintenue sur une trajectoire haussière graduelle pour atteindre 1,8% (en G.A) au troisième trimestre 2024, contre 1% le trimestre précédent et-0,4% une année auparavant.

3.131

Le déficit courant a poursuivi sa contraction pour s'établir à 3.131 millions de dinars ou 1,9% du PIB à fin octobre 2024, contre 3.836 millions de dinars ou 2,5% un an auparavant.

En dépit d'un déficit commercial qui reste grevé par une facture énergétique élevée, cette amélioration porte la marque, notamment, de la bonne tenue du secteur touristique et des revenus de travail. En effet, les recettes touristiques cumulées jusqu'au 20 novembre 2024 se sont élevées à 6.620 millions de dinars, tandis que les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) ont atteint 7.068 millions de dinars.

6,7%

Après avoir emprunté une tendance baissière graduelle, le taux d'inflation s'est stabilisé, en octobre 2024, à 6,7%, et ce, pour le troisième mois consécutif. Cette évolution porte la marque, notamment, de la remontée de l'inflation des produits alimentaires frais, qui a atteint 13% au cours dudit mois. En revanche, l'inflation sous-jacente « hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés » a poursuivi sa détente pour se situer à 6,4% en octobre 2024 contre 6,7% le mois précédent et 8,9% une année auparavant.

9

Selon un rapport intitulé «AI Investment Potential Index : Mapping Global Opportunities for Sustainable Development», qui évalue, à travers 193 pays, le potentiel d'investissement dans l'intelligence artificielle, l'Amérique du Nord se classe en tête avec un score de 70,5 points, suivie de l'Europe et de l'Asie centrale (64,26 points), puis de l'Amérique latine et des Caraïbes (50,11 points). Viennent ensuite l'Asie de l'Est et le Pacifique (48,35 points), le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (47,6 points), l'Asie du Sud (43,48 points) et enfin l'Afrique subsaharienne (35,45 points). Ce rapport publié par l'Agence française de développement relève que neuf pays africains, dont la Tunisie, figurent dans le stade trois, aux côtés du Maroc, de l'île Maurice, du Gabon, du Rwanda, du Kenya, du Botswana, du Sénégal et de l'Égypte.

112

Les réserves de change se sont établies, à la date du 26 novembre 2024, au voisinage des niveaux enregistrés à la même période de l'année précédente, soit 24.805 MD ou l'équivalent de 112 jours d'importation.