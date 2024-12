Soudan: Le président du Conseil Souverain, le commandant en chef, reçoit un message écrit du président égyptien

Port-Soudan — Le Président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a reçu mardi un message écrit du président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi liés à la promotion et au développement des relations entre les deux pays d'une manière qui sert les intérêts des deux peuples frères.

C'était lors de sa rencontre mardi à Port-Soudan avec le ministre égyptien des Affaires étrangères l'ambassadeur Badr Abdel-Ati, qui lui a remis le message, en présence du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ali Youssef.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ali Youssef, a déclaré dans un communiqué de presse que la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères et de sa délégation qui l'accompagne reflète à quel point les relations entre les deux pays frères ont atteint en termes de force et de développement, indiquant que cela arrive à un moment historique et important dans le cours des développements qui ont lieu au Soudan, depuis la guerre de la dignité jusqu'aux efforts visant à mettre fin à la guerre en faveur de peuple soudanais, reconstruisant ce qui a été détruit par la guerre et récupérant le Soudan du tunnel obscur dans lequel cette guerre et ceux qui l'ont menée l'ont conduit.

L'ambassadeur Ali Youssef a ajouté que la rencontre entre le président du Conseil souverain et le ministre égyptien des Affaires étrangères a été une rencontre fructueuse au cours de laquelle un message écrit a été remis par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi à son frère, le général Abdel Fattah Burhan, président du Conseil souverain, indiquant que le message confirme le destin commun des peuples de la vallée du Nil, a déclaré que le président Al-Burhan a présenté ses remerciements et son appréciation au président égyptien et au peuple égyptien frère pour le bon accueil de Soudanais qui se sont installés en Égypte après la guerre et les services qui leur ont été fournis par la République arabe d'Égypte.

Le ministre des Affaires étrangères a expliqué qu'il existe certains problèmes auxquels sont confrontés les Soudanais en Egypte et ils ont été discutés avec le ministre Badr Abdel-Ati, qui a promis de les résoudre et de les résoudre.

Pour sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'Immigration a expliqué que sa visite au Soudan s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives de Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sisi de transmettre un message de plein soutien et de solidarité de l'État égyptien à l'État soudanais. , indiquant que la réunion a porté sur les développements généraux dans la région et les directives de Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sisi de fournir tout le soutien possible aux frères soudanais, soulignant la solidarité du peuple égyptien avec le peuple soudanais.

Il a ajouté qu'il a également écouté les éclaircissements du Président du Conseil Souverain sur les développements au Soudan, soulignant qu'il existe une volonté commune des dirigeants soudanais et égyptiens d'intensifier les consultations entre les deux pays sur tous les dossiers qui concernent le Soudan et l'Egypte. , notamment en ce qui concerne la coordination dans les forums régionaux et internationaux.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que son pays souhaitait que le Soudan retrouve son adhésion et son activité à l'Union africaine, soulignant la volonté de son pays de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le Soudan reprenne ses activités au sein de l'Union africaine le plus rapidement possible.

Il a ajouté qu'il y a des consultations en cours entre les deux pays sur la question de l'eau, la considérant comme une question existentielle pour l'Égypte et le Soudan, d'autant plus qu'ils sont des pays en aval, et que leurs préoccupations doivent être prises en compte.

L'ambassadeur Badr a évoqué le forum économique des hommes d'affaires des deux pays, qui s'est tenu récemment au Caire.