Port-Soudan — Le ministre des Affaires étrangères Dr.Ali Youssef a eu mardi des entretiens officiels avec Dr. Badr Abdel Ati, ministre égyptien des Affaires étrangères, arrivé au Soudan pour une visite officielle d'une journée.

Dr.Ali Youssef a remercié l'Égypte pour sa position solide en faveur du Soudan alors qu'il mène la guerre de la dignité nationale contre la milice rebelle : Forces du Soutien Rapide FSR, ses mercenaires et ses partisans régionaux.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a renouvelé la position de son pays en faveur de la sécurité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Soudan et de la non-ingérence dans ses affaires intérieures, il a souligné que le peuple égyptien partageait le sort du peuple frère soudanais et le soutiendrait jusqu'à ce qu'il surmonte la situation actuelle pacifiquement.

Les discussions ont porté sur tous les aspects des relations bilatérales entre les deux pays, et les deux parties ont convenu d'activer tous les mécanismes de coopération politique, économique et consulaire entre les deux pays frères, de renforcer davantage les relations stratégiques entre eux et de resserrer la coordination entre les deux dirigeants sur questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international.

Les deux parties ont discuté les moyens de surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les Soudanais résidant temporairement en Égypte en raison de la guerre, notamment dans les domaines de l'immigration et de l'éducation, et sont convenues de développer des solutions pratiques et efficaces à ces questions, à la lumière des relations éternelles entre les deux peuples frères. \ OSM