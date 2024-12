Soudan: Al-Bahi - La création du Comité National pour la Mobilisation et la Résistance Populaire annule les dispositions précédentes

Port-Soudan — Le chef du Comité National pour la Mobilisation et la Résistance Populaire (CNMRP), le Maj-Gen. Maash Bashir Makki Al-Bahi, a confirmé que les règlements pour la formation du CNMRP exige l'annulation de toutes les organisations et formations avant la publication de la décision du CNMRP, qui ont été créées volontairement et automatiquement pour la rédemption de la patrie et la protection de la terre et de l'honneur. Elle vise à accroître la coordination entre le centre et les états parce que la résistance armée exige qu'elle se fasse au profit de l'effort de guerre.

C'était lors de son discours ce mardi sur le forum de l'agence de presse SUNA à Port-Soudan, le président du CNMRP a résumé ses pouvoirs et ses tâches en matière de coordination des efforts de mobilisation populaire et de résistance dans les régions du pays avec la direction des forces armées subsidiaires, en plus de mobiliser et de coordonner les efforts communautaires pour servir les objectifs de mobilisation et résistance populaires. Le comité souhaite élever l'esprit de résistance populaire parmi les mobilisés, avec un grand accent sur la formation.