Soudan: L'Ambassadeur Al-Zein Ibrahim présente ses lettres de créance en tant qu'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au pays

Addis-Abeba — L'Ambassadeur El-Zein Ibrahim Hussein a présenté ses lettres de créance au Président éthiopien Tai Tseke Selassie, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

L'Ambassadeur Al-Zein Ibrahim Hussein a transmis les salutations de Son Excellence le Président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Abdel Rahman Al-Burhan. Il a apprécié les relations fraternelles sincères qui unissent le gouvernement et les peuples des deux pays. Il a souligné sa détermination à les préserver, à les approfondir et à les pousser vers des horizons plus larges, soulignant l'importance de la réunion au sommet qui a réuni Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Burhan et le Premier ministre éthiopien Dr. Abiy Ahmed.

L'ambassadeur Al-Zein Ibrahim a assuré le président éthiopien des progrès des forces armées et de leur quasi-sauvetage de la rébellion de la milice de soutien rapide en prenant le contrôle de sites vitaux, notamment la ville de Sinja, la capitale de l'État de Sennar, adjacente à la frontière éthiopienne, et a expliqué les efforts et les mesures prises par le gouvernement du Soudan pour établir les bases de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans le pays.

Il a souligné que la rébellion soutenue par l'étranger n'était pas sérieuse quant au respect des engagements pris à la tribune de Djeddah.

Il a également remercié le président éthiopien pour l'accueil des immigrants par l'Éthiopie après la guerre qui a déplacé des millions de Soudanais, et a demandé qu'ils continuent d'être exemptés des frais d'immigration qui les pèsent.

Pour sa part, le président Tai Tsegui Selassie a salué la force des relations bilatérales entre le gouvernement et le peuple des deux pays, saluant ce que le gouvernement et le peuple soudanais ont fait pour accueillir et abriter les Éthiopiens dans les années 1970 et 1980 , tout en faisant allusion au soutien de son pays aux efforts de paix au Soudan, soulignant le souci des dirigeants des deux pays de maintenir une communication positive et fraternelle, y compris dans l'intérêt du gouvernement et des peuples des deux pays frères.