Algérie: Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques - Activités variées dans les wilayas de l'Ouest du pays

ORAN — La célébration de la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques dans les wilayas de l'Ouest du pays a été marquée, mardi, par l'organisation d'activités culturelles et sportives diverses en faveur de cette catégorie sociale, en plus de la distribution d'équipements et de fauteuils roulants.

A Oran, le wali, M. Samir Chibani, a présidé une cérémonie organisée à la salle des conférences de la mosquée pôle Abdelhamid Ibn Badis, lors de laquelle il a mis en avant les efforts de l'Etat pour la prise en charge des personnes handicapées.

Il a également rappelé l'engagement des autorités publiques à renforcer les mécanismes de solidarité nationale en garantissant leur prise en charge, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle.

Un Salon a également été organisé à cette occasion, présentant les travaux et produits réalisés par les inscrits dans des établissements relevant du secteur de la Solidarité nationale.

A Tlemcen, la Direction de l'action sociale a organisé une cérémonie au centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux Chahid Tayeb Bouchenafa, dans la commune de Sidi Djillali. Lors de cet événement, des chants patriotiques et religieux ont été présentés et des ateliers de dessin et d'artisanat ont été animés. Des attestations ont été remis aux stagiaires ayant réussi leur formation dans le cadre de la session d'intégration de février 2024.

A Mostaganem, des activités sportives et culturelles ont été organisées, incluant un tournoi de football à cinq destiné aux équipes de personnes en situation de handicap. Une convention de coopération a été signée entre l'Université Abdelhamid Ibn Badis et la direction de l'Action sociale pour la prise en charge des personnes handicapées. Des fauteuils roulants ont été distribués. Les sportifs de cette frange de la société ayant remporté des compétitions ont été honorés. Une caravane solidaire visant à soutenir les personnes en situation de handicap a également été lancée pour parcourir les différentes communes.

A Tiaret, une caravane solidaire a été organisée pour les personnes âgées en situation de handicap vivant dans des zones reculées. Pendant trois jours, cette caravane procédera à la distribution de couvertures, de matelas et de fauteuils roulants. Une cérémonie à la Maison de la culture Ali-Maachi, au chef-lieu de wilaya, a donné lieu à la distribution de 23 fauteuils roulants et appareils auditifs, ainsi que la présentation d'un programme artistique par des enfants pris en charge dans les six centres spécialisés de la wilaya.

A El Bayadh, les festivités se sont tenues au centre psychopédagogique N 2 Chahid-Guerbouz Larbi dans la nouvelle ville du chef-lieu de wilaya. Des activités éducatives, culturelles et sportives ont été présentées par cette catégorie sociale, accompagnées de la distribution d'équipements et de distinctions pour les partenaires impliqués dans la prise en charge des personnes handicapées.

A Relizane, au centre psychopédagogique pour enfants handicapés moteurs Chahida-Abdelmoula Yamina, une cérémonie a été organisée lors de laquelle plus de 30 fauteuils roulants et équipements médicaux ont été distribués. Par ailleurs, une caravane de solidarité et médicale a été lancée pour venir en aide à plus de 200 familles s'occupant de personnes handicapées dans les différentes communes.

A Saïda, les célébrations ont donné lieu à des activités culturelles et artistiques au Théâtre régional Sirat-Boumediene, avec une exposition des réalisations d'enfants handicapés membres des établissements pédagogiques spécialisées, des chants patriotiques et la distribution d'équipements à 15 personnes en situation de handicap.

A Nâama, au centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux d'Aïn-Sefra, un programme d'activités incluant une exposition d'artisanat réalisée par les enfants du centre, des pièces de théâtre et des chants ont été présentés avec la participation des associations actives dans le domaine. Des équipements ont été remis, ainsi qu'un agrément pour une structure dédiée à la petite enfance.

A Mascara, le centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Mohammadia a proposé des pièces de théâtre, des chants éducatifs et un défilé de mode réalisé par les enfants pensionnaires des centres de la wilaya. Des équipements ont également été distribués à des personnes en situation de handicap.

Enfin, à Tissemsilt, une cérémonie a été organisée au centre psychopédagogique pour enfants handicapés, incluant des pièces de théâtre, des oeuvres artistiques et des activités ludiques et éducatives, avec la distribution de 30 fauteuils roulants.