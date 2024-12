Algérie: La maison d'édition 'Voir par le Savoir', une expérience pionnière au pays dans l'édition des livres en braille

ALGER — La maison d'édition "Voir par le Savoir", pionnière en Algérie dans le domaine de l'édition de livres en braille destinés aux non-voyants, oeuvre à développer ce secteur en proposant gratuitement de nombreux ouvrages dans les domaines de la fiction, de l'histoire, des anthologies littéraires, de la poésie ainsi que des livres religieux.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre, Abderrahmane Amalou, responsable de la gestion de la maison d'édition, a souligné "l'attachement de la maison d'édition, depuis sa création en 2012, à mettre à la disposition des non-voyants en Algérie une collection riche et variée d'ouvrages dans tous les domaines, afin de soutenir leur parcours éducatif et de favoriser leur épanouissement personnel".

Par ailleurs, M. Amalou, également poète et musicien, a indiqué qu'à l'occasion de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA), récemment organisée, la maison d'édition a publié "un nouvel ouvrage en arabe, en tamazight et en français", destiné aux enfants, intitulé "L'histoire d'un chat".

La maison d'édition propose également aux lecteurs non voyants de tous les âges une variété de titres en histoire, littérature, religion, art, patrimoine et autres, dans différentes langues telles que l'arabe, le français, l'espagnol et l'allemand, à l'instar de la collection historique "Les gloires de l'Algérie", réalisée en collaboration avec le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, outre une collection sur la religion.

La maison d'édition, ajoute M. Amalou, aspire à participer avec ses publications à plusieurs expositions, en Algérie et à l'étranger, en vue de faire connaître le patrimoine et la culture nationale ainsi que les érudits algériens, rappelant, dans ce sens, que la maison d'édition avait déjà publié un article de l'Agence Algérie presse service (APS) en braille, intitulé "Le Congrès de la Soummam a cimenté l'unité nationale", paru en 2023, à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et la tenue du Congrès de la Soummam (le 20 août 1956).

La maison d'édition "Voir par le Savoir" met aussi à la disposition des non-voyants qui ne maîtrisent pas le braille, plusieurs publications en version audio sous forme de CD-ROM, dont la plus grande partie est dédiée aux martyrs, dont Hassiba Ben Bouali, Larbi Benmhidi, Larbi Tbessi ainsi que d'autres oeuvres littéraires et historiques, a-t-il conclu.