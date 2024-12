Algérie: L'UIPA exprime son inquiétude de l'évolution de la situation politico-sécuritaire en Syrie

BEYROUTH — L'Union interparlementaire arabe (UIPA) a exprimé son inquiétude de l'évolution de la situation politico-sécuritaire en République arabe syrienne, qui menace la sécurité et la stabilité du pays.

Dans un communiqué signé par son président, M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN), rendu public lundi, l'UIPA a dit suivre de près l'évolution de la situation politico-sécuritaire en Syrie, exprimant "sa préoccupation face à l'aggravation et à l'évolution de cette situation, qui menace la sécurité et la stabilité de la Syrie".

L'UIPA a également appelé à "multiplier les initiatives et les efforts régionaux et internationaux en faveur de l'instauration de la paix et de la sécurité, pour parvenir à une solution politique à la crise syrienne à même de mettre fin à ses répercussions, de rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie, et de préserver sa souveraineté".

Par ailleurs, elle a réaffirmé son soutien à la République arabe syrienne et au peuple syrien frère, "conformément à ses positions constantes en faveur des causes arabes, dans l'objectif de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, de préserver son unité territoriale et d'assurer la protection de ses peuples".