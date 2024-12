Seychelles: Deux nouveaux juges zambiens intègrent la Cour d'appel du pays

Deux juges zambiens, Dominic Sichinga et Nicola Sharpe-Phiri, ont officiellement rejoint la Cour d'appel des Seychelles après avoir prêté serment lors d'une cérémonie solennelle tenue lundi à State House.

Une cérémonie marquante à State House

La prestation de serment s'est déroulée en présence du président seychellois Wavel Ramkalawan, du vice-président Ahmed Afif, du juge en chef Ronny Govinden, du président de la Cour d'appel Anthony Fernando, et d'autres hauts fonctionnaires, y compris des membres de l'Autorité des nominations constitutionnelles (CAA).

Le président Ramkalawan a souligné que les nominations des juges sont le résultat d'un processus mené par la CAA. Cette dernière se compose de représentants désignés par le président et par le chef de l'opposition, garantissant ainsi l'indépendance des décisions.

Le juge Dominic Sichinga : une carrière juridique prolifique

Avec plus de 22 ans d'expérience, Dominic Sichinga a occupé des fonctions de haut niveau en Zambie et à l'international. Il a été solliciteur général de la Zambie et consultant juridique au COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe). Pendant 12 ans, il a exercé en tant que juge à la Haute Cour de Kabwe avant de devenir juge d'appel pendant 7 ans.

En parallèle de ses fonctions judiciaires, il a aussi travaillé au Royaume-Uni comme défenseur naissant et aux États-Unis dans un projet d'application de la loi au Kosovo. Son expérience couvre un large éventail de domaines juridiques, notamment les droits de la personne, le droit constitutionnel et le droit civil général.

La juge Nicola Sharpe-Phiri : une experte en justice familiale et arbitrage

Avec une carrière de plus de 20 ans, Nicola Sharpe-Phiri a bâti une solide réputation dans le domaine judiciaire. Elle a été juge à la Haute Cour de Lusaka et a présidé le Tribunal de la famille et des enfants. Elle a également contribué à l'amélioration continue du système judiciaire grâce à son implication au sein du Judicial Institute for Africa (JIFA).

Elle occupe plusieurs fonctions, notamment celle de vice-présidente de l'Association zambienne des femmes juges. Elle est également une arbitre commerciale reconnue, membre du Chartered Institute of Arbitrators. Ses domaines de spécialisation incluent le droit de la famille, le droit constitutionnel, le droit bancaire et des sociétés, ainsi que l'arbitrage commercial.

Renforcer l'intégrité et les compétences de la Cour d'appel

L'arrivée de ces deux juges non-résidents marque une étape importante dans le renforcement des capacités juridiques aux Seychelles. Le président Ramkalawan a exprimé sa confiance en leur expertise, soulignant qu'ils contribueront à garantir une justice de qualité et à relever les défis du système judiciaire seychellois.

Les juges Sichinga et Sharpe-Phiri apportent non seulement leur riche expérience, mais aussi un nouvel élan à la Cour d'appel, consolidant ainsi la coopération judiciaire entre les Seychelles et la Zambie.