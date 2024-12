Algérie: AAPI - 27 projets européens enregistrés pour un montant de 2,5 milliards de dollars

ALGER — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré 27 projets d'investisseurs européens pour une valeur de 2,5 milliards USD, a indiqué son directeur général, Omar Rekkache qui a souligné que ce chiffre est appelé à augmenter à l'avenir, reflétant un regain de confiance dans le climat des affaires dans le pays.

M. Rekkache s'exprimait en marge d'une rencontre organisée par l'AAPI et la Délégation de l'Union européenne (UE) en Algérie, sous le thème "Investissement et diversification de l'économie: échanges sur les expériences de l'Europe centrale". L'évènement a réuni des ambassadeurs de l'UE en Algérie, des représentants de plusieurs secteurs ministériels ainsi que des représentants d'organismes nationaux et des organisation patronales.

M. Rekkache a précisé que parmi les 203 projets d'investissement étranger officiellement enregistrés au niveau du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers depuis la création de l'Agence (novembre 2022), 27 concernent des investisseurs issus des pays de l'UE dans plusieurs domaines tels que l'agriculture et l'économie circulaire. Ces projets, d'un montant estimé à environ 360 milliards de DA, soit l'équivalent de 2,5 milliards USD, devraient générer 2.400 emplois".

Le DG a prédit une augmentation de ce chiffre à l'avenir, compte tenu de l'intérêt croissant des investisseurs étrangers pour l'Algérie. Il a attribué cette dynamique "au regain de la confiance dans le climat des affaires en Algérie, grâce aux réformes engagées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, convaincu que la diversification économique et la transition vers une économie forte et durable nécessitent un environnement d'investissement transparent, attractif et fondé sur la confiance et des partenariats solides".

Evoquant ces réformes, M. Rekkache a rappelé la révision du cadre législatif avec l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement, qui consacre la sécurité juridique et offre des garanties et des protections aux investisseurs, tout en simplifiant les procédures. Cette loi prévoit également des avantages et des incitations bien étudiés en fonction d'objectifs clairs.

Il a également souligné la consolidation de la gouvernance économique par la généralisation de la numérisation, l'amélioration des mécanismes de supervision et l'orientation vers une économie de la connaissance. Il s'agit également du développement des infrastructures, y compris les zones industrielles et les installations logistiques pour mieux accueillir les projets d'investissement, en sus des facilités de financement et l'encouragement des investissements dans les secteurs à valeur ajoutée.

A cette occasion, M. Rekkache a affirmé l'engagement de l'Agence à favoriser des partenariats stratégiques pour soutenir le développement durable. Il a estimé que l'échange d'expériences avec les pays d'Europe centrale ayant donné des modèles réussis de transformation économique permettra l'accroissement des flux d'investissements productifs et à des bénéfices réciproques, renforçant ainsi les capacités économiques du pays.

Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Arezki Yahiaoui a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre pour mettre en lumière les atouts de l'Algérie et les opportunités qu'elle offre aux investisseurs.

Pour M. Yahiaoui, cette rencontre permet des échanges d'expériences notamment sur la transformation économique des pays de l'UE tels que la République tchèque, la Hongrie et la Pologne dont les expériences ont été présentées.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'UE en Algérie, M. Diego Mellado a salué le partenariat algéro-européen, qualifié de "solide". Il a rappelé que "l'Europe est aujourd'hui le premier client du gaz algérien et le principal investisseur en Algérie".

Il a souligné que les investissements communs entre l'Algérie et l'Europe doivent "s'aligner sur la transition énergétique en cours au sein de l'UE", affirmant l'importance "de renforcer la confiance, la transparence et la crédibilité afin de garantir la réussite des projets futurs et établir un partenariat mutuellement bénéfique".

A rappeler que la rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de coopération lancé par la délégation de l'UE en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Ce projet vise à promouvoir les investissements européens directs en Algérie.

La rencontre a permis la présentation de plusieurs exposés et interventions par des experts algériens et européens, mettant l'accent sur les mécanismes de renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et l'UE dans les secteurs profitables aux deux parties.