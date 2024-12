Algérie: Festival national du théâtre d'expression amazighe à Batna - La pièce 'Ikhef n ussegas' remporte le prix du meilleur spectacle

BATNA — La pièce "Ikhef n ussegas" (Nouvel An), produite par le théâtre régional Dr Salah-Lombarkia de Batna a remporté le prix du meilleur spectacle du 13ème Festival culturel national du théâtre d'expression amazighe, clôturé lundi soir au théâtre régional de Batna.

La pièce, une comédie dédiée au respect des us et coutumes et à la préservation du patrimoine culturel, s'est adjugée trois autres prix: meilleure mise en scène pour Ali Djebbara, meilleure interprétation féminine pour Amal Ouahiba Lamri et meilleure interprétation masculine obtenue par Riad Lounansa.

Le prix de la meilleure scénographie a été attribué, ex aEquo, à Belkacem Kaouane pour la pièce "Le Rêve" de l'association Imezdai Idhlissen Inlamdhen de l'Université de Béjaïa, et à Sahal Smail pour la pièce "El Okda" (le noeud) de l'association Djaouaher El Fen pour le théâtre et le cinéma de Timimoun.

La soirée de clôture de cette manifestation, inaugurée le 28 novembre sous le slogan "Racines et Authenticité", a attiré un nombreux public constitué de professionnels du théâtre, d'intellectuels et d'amateurs de théâtre qui ont assisté à un spectacle intitulé "La vendeuse de roses", conçu et interprété par de jeunes amateurs ayant participé à deux ateliers de formation en interprétation, en diction et en écriture théâtrale en langue amazighe organisés dans le cadre de ce festival.

La pièce "Idghath" du théâtre régional de Batna, une nouvelle production mise en scène par Chawki Bouzid, et qui a été récemment donnée dans certaines régions de l'est du pays, a été présentée hors compétition au cours de la soirée de clôture.

Pour rappel, parallèlement aux représentations théâtrales au programme, deux séminaires sur "les pratiques pré-théâtrales dans le patrimoine amazigh" et "les formes de divertissement populaire" ont été animées par des chercheurs universitaires et des spécialistes du quatrième art.