Maroc: Scolarisation des enfants en situation de handicap - 27.500 enfants inscrits en 2024 (Mme Ben Yahya)

Rabat — Un total de 27.500 enfants en situation de handicap ont été inscrits en 2024, pour un budget de 396 MDH, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya.

En réponse à une question orale sur "la politique gouvernementale adoptée pour promouvoir les conditions des personnes en situation de handicap", présentée par le Groupe Authenticité et Modernité, la ministre a indiqué que 19.000 personnes ont bénéficié d'aides techniques et médicales et 1.000 porteurs de projets ont bénéficié d'un accompagnement pour un budget total de 53,5 MDH, outre le soutien au pouvoir d'achat à travers plusieurs initiatives.

Soulignant que ces efforts rentrent dans le cadre de la politique publique intégrée pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap 2015-2025, Mme Ben Yahya a noté que cette politique vise principalement à harmoniser le cadre législatif et réglementaire et intégrer la dimension de l'handicap dans les plans de développement aux niveaux territorial et national.

Et de relever, à cet égard, que le ministère veille à promouvoir la sensibilisation et la prise de conscience de la situation de handicap, à travers la sensibilisation de la société et l'encouragement des familles à déclarer les personnes en situation de handicap en vue de bénéficier des prestations qui leurs sont destinées.

A cet effet, elle a rappelé qu'après l'adoption du décret portant sur l'octroi de la carte de personne en situation de handicap 2024, il a été procédé à la mise en place d'un nouveau système d'évaluation du handicap à même d'aider les personnes en situation de handicap à bénéficier des différentes prestations à des conditions préférentielles.

D'autre part, Mme Ben Yahya a indiqué que le ministère a lancé des réunions consultatives à l'occasion de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap (3 décembre) en vue de mettre en place un Plan d'action national 2025-2026, en concertation avec les associations oeuvrant dans le domaine, tout en saluant l'action desdites associations dans la facilitation de la mise en oeuvre des projets du ministère.