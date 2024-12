Maroc: Le Festival international du film de Marrakech, un tremplin pour les talents émergents de la région vers la scène cinématographique mondiale (Ava DuVernay)

Marrakech — Le Festival international du film de Marrakech représente un tremplin pour faire briller les talents émergents de la région sur la scène cinématographique mondiale, a soutenu, mardi à Marrakech, la réalisatrice et scénariste américaine, Ava DuVernay.

Dans un entretien accordé à la MAP, celle qui a été révélée par le cinéma indépendant a salué l'impact du Festival de Marrakech qui, selon elle, joue un rôle fondamental dans la mise en lumière des nouvelles voix de la région, permettant ainsi à ces talents de se connecter à la communauté cinématographique mondiale.

Ava DuVernay a notamment mis l'accent sur l'ambiance chaleureuse et authentique de ce festival qui constitue une plateforme unique pour les cinéastes émergents, ce qui favorise également un dialogue enrichissant entre différentes cultures.

Selon la réalisatrice américaine, la curiosité est essentielle dans le processus de création, en particulier dans l'écriture des scénarios, car celle-ci permet de poser des questions profondes et de plonger dans des univers souvent ignorés.

Se laisser guider par la curiosité est le moyen ultime d'écrire des histoires riches en émotions et en réflexion, a poursuivi Mme DuVernay, qui assiste pour la première fois au Festival international du film de Marrakech.

Justice et dignité sont au coeur de ses récits, a-t-elle rappelé, affirmant que son travail consiste à dénoncer les injustices et de mettre en lumière les voix marginalisées. En effet, dans des films tels que « Selma », la scénariste met en avant les injustices systémiques qui sont profondément ancrées dans la société, rappelle-t-elle.

Elle a également insisté sur l'importance de donner la parole aux victimes, invitant, à cet égard, le public à ne pas se limiter à la simple observation, mais à agir et participer activement à la transformation des injustices qui peuvent persister.

Ava DuVernay a été nommée aux Oscars et a remporté des Emmy, BAFTA, Sundance, Image et Peabody Awards. Son premier long métrage, le drame historique « Selma », a été nommé pour l'Oscar du Meilleur film. La série « Dans leur regard », dont elle a écrit, produit et réalisé tous les épisodes, a été acclamée par la critique et nommée pour seize Emmy Awards.

« Origin » lui a permis de devenir la première femme afro-américaine à avoir un film en compétition à la Mostra de Venise. Ava DuVernay accompagne le travail des personnes de couleur et de toutes les femmes par l'intermédiaire d'Array, sa société qui a remporté le prix institutionnel Peabody en 2021.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival International du Film de Marrakech conforte sa place en tant que rendez-vous cinématographique incontournable et véritable moment d'échange et d'inspiration qui illustre la richesse et la diversité du 7e art dans toute sa splendeur.