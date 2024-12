Algérie: Organisation au pays de l'Atelier de révision du concept stratégique de la Force africaine en attente

ALGER-Un atelier de révision du concept stratégique de la Force africaine en attente a été organisé conjointement avec la Commission de l'Union africaine, mardi au niveau du Cercle national de l'Armée en 1ère Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Organisation en Algérie de l'Atelier de révision du concept stratégique de la Force africaine en attente "Le Général-Major Belkacem Hassnat, Chef du département Emploi-Préparation de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, représentant de Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre Délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a supervisé ce mardi 3 décembre 2024, au niveau du Cercle national de l'Armée en 1ère Région Militaire, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de révision du concept stratégique de la Force Africaine en Attente, organisé conjointement avec la Commission de l'Union Africaine", précise la même source.

L'organisation de cet atelier en Algérie s'inscrit dans le cadre "des directives émises par Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion du sixième sommet semestriel de coordination de l'Union africaine, tenue le 21 juillet 2024 au Ghana, portant notamment sur la révision du concept stratégique de la Force africaine en attente", ajoute le communiqué du MDN.

Cette réunion a enregistré la participation de M. Adeoye Bankole, Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, des cadres de la Commission de l'Union Africaine, des experts, les communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux de la Force africaine en attente, des centres de formation d'excellence et des instituts de formation dans le domaine du soutien de la paix, des partenaires de l'Union africaine, ainsi que des représentants du MDN et de l'Etat-major de l'ANP, outre des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, qui ont également participé à l'atelier.

Dans son allocution, le Général-major Belkacem Hassnat a souligné que "cet évènement constitue une opportunité pour revoir le concept stratégique de la Force africaine en attente, dans la perspective de consolider la coopération et la coordination et d'asseoir la paix et la sécurité aux niveaux régional et continental".

"Cet atelier constitue un point de départ fondamental vers la concrétisation de l'objectif commun auquel nous aspirons tous : renforcer la capacité à faire face aux défis sécuritaires et politiques, et assurer une réponse rapide et efficace face aux crises, ce qui contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité au niveau continental, et ce, à travers l'activation de la Force africaine en attente, qui constitue l'un des fondements dans la structure de la paix et de la sécurité africaines", a-t-il indiqué.

De son côté, le Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et la sécurité de l'Union africaine a exprimé "sa gratitude envers Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, soulignant l'importance de cet atelier qui vient consolider la paix et la sécurité en Afrique".

Les travaux de cet atelier, qui se sont déroulés sous forme de réunions, ont été une occasion "d'échanger les visions sur les questions d'intérêt commun et d'examiner la situation actuelle et les évolutions ayant trait à la paix et la sécurité sur le continent africain, et de réviser le concept stratégique de la Force africaine en attente, en tant que dispositif commun pour les Etats membres de l'Union africaine dans le cadre de l'Architecture africaine de paix et de sécurité, afin de relever les défis sécuritaires de l'heure en Afrique", conclut le MDN.