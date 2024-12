Algérie: Gisement de zinc et plomb d'Amizour et Tala-Hamza - l'Etat indemnisera les propriétaires de terrains expropriés

BEJAIA — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a rassuré, mardi, les propriétaires, expropriés de leur terre au bénéfice du gisement de plomb et zinc d'Amizour-Tala Hamza, en maturation depuis 2020, de bénéficier d'une indemnisation satisfaisante, juste et équitable.

"Nous sommes totalement tranquille et nous n'avons aucun souci à revoir le niveau des indemnisations", a-t-il clamé devant les représentants de la société civile, rencontrés, en fin d'après-midi à Tala-Hamza, à 15 km au sud-ouest de Bejaia, conviés expressément pour soumettre leurs doléances et réaffirmer leur totale adhésion quant à la concrétisation du projet qui, selon, le ministre "revêt une importance majeure" et suivi de très près.

Il a souligné que le projet, "au delà de ses potentialités, est de nature à aider à mettre en place un pôle économique, dédiés aux industries de transformation, utilisant à la base le zinc et le plomb", appelant la population locale à le soutenir, car "le gisement est porteur de grandes promesses".

Lui emboitant le pas, la directrice de la WMZ (Western medietranean zinc), une joint-venture Algero-australienne, titulaire du permis d'exploitation, a expliqué longuement les qualités de ce gisement, qui figure parmi les 12 plus grands gisements au monde.

Le gisement est attendu pour commencer à entrer en production dès 2026, coïncidant avec la fin des expropriation-indemnisations et l'installation d'une usine de traitement des deux minerais.

Durant sa visite à Bejaia, le ministre, accompagné de la Secrétaire d'état, chargée des mines au ministère de l'Energie, et des présidents directeurs généraux de Sonatrach et de la Sonarem, en a profité pour passer en revue le chantier qui accueille les travaux de réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer.

Implantée à Tighremt dans la commune balnéaire de Toudja à 38 km à l'ouest de Bejaia, le niveau d'avancement de la station dépasse 85% et les travaux vont bon train laissant augure une possible réception dans quelques semaines.

"C'est une fierté pour l'Algérie" a affirmé M. Arkab, indiquant que cela "traduit les efforts de l'Algérie nouvelle".

La station est modulée pour produire 300.000 mètres cubes d'eau potable quotidiennement et conçue pour alimenter en appoint plusieurs wilayas limitrophes à Bejaia, notamment Stif, Bordj Bou Arredj, et Bouira.