Tunisie: Huawei et Green Power Technologie - Unis pour promouvoir l'énergie solaire au pays

Dans une atmosphère propice aux échanges, Huawei, en collaboration avec Green Power Technologie, partenaire à valeur ajoutée (VAP) de Huawei en Europe et en Afrique, a organisé, le 29 novembre 2024, à Tunis, une soirée dédiée au networking et à la promotion de l'énergie solaire en Afrique.

Cet événement a rassemblé les acteurs clés de l'écosystème des énergies renouvelables en Tunisie et en Afrique, favorisant ainsi des collaborations fructueuses et le renforcement des relations stratégiques. Les participants ont eu l'occasion de partager des idées et d'explorer de nouvelles opportunités, consolidant ainsi leur engagement envers un avenir énergétique durable.

Le moment fort de cette soirée a été la remise des prix Huawei Awards 2024, qui a honoré Watany Energy Group et Soteme pour leur contribution exceptionnelle en tant que distributeurs en Afrique. Huawei et Green Power Technologie réaffirment ainsi leur engagement à bâtir un écosystème énergétique solide et collaboratif en Afrique, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques et des technologies innovantes. L'événement se positionne comme une plateforme de premier plan pour l'écosystème solaire en Afrique, soulignant le rôle essentiel de Huawei dans la transformation énergétique.

Hong Liang, directeur général adjoint de Huawei Digital Power en Tunisie et Libye, a déclaré : « La Soirée Solaire est bien plus qu'un événement ; c'est une célébration de l'écosystème que nous avons construit ensemble. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires comme Watany et Soteme pour façonner un avenir durable en Afrique. Ensemble, nous travaillons à intégrer des solutions innovantes qui répondent aux défis environnementaux et techniques contemporains. »

De son côté, Farah Khalfaoui, Senior channel manager chez Huawei Tunisie, a souligné que la soirée représentait une occasion unique pour honorer nos partenaires et mettre en avant l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Cet événement favorise les échanges d'expériences et de connaissances entre les différents acteurs, renforçant ainsi notre engagement collectif vers un avenir énergétique durable.

En tant que fournisseur mondial de solutions photovoltaïques, de gestion de l'énergie et d'e-mobilité, Green Power Technologie a renforcé son engagement en Afrique grâce à sa compréhension approfondie du marché, à son accompagnement personnalisé et à son expertise technique unique, en effet, GPT propose une gamme complète de services à forte valeur ajoutée, incluant la formation, l'assistance à la mise en service et le dépannage, a commenté M. Hugo Sourdrille, Directeur Régional en Afrique de Green Power Technologie.

Huawei, en collaboration avec Green Power Technologie, s'engage à développer des solutions technologiques innovantes et durables. Le géant chinois Huawei propose également des solutions dans divers domaines tels que l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne, tout en intégrant des technologies avancées comme l'intelligence artificielle et l'Internet des objets.

Mehdi Fetoui, Directeur du développement chez Soteme, a également partagé son enthousiasme : « Nous sommes honorés que Huawei et Green Power nous ait choisis comme acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique et partenaire sur le marché tunisien. Ce prix nous incite à intensifier nos efforts et à renforcer notre engagement envers le développement de l'activité photovoltaïque, tout en consolidant notre présence sur le marché. »

Hayfa Baatout, Co-CEO de Watany Group Energy, a exprimé sa fierté d'être récompensée par Huawei, en tant que distributeur stratégique en Afrique. Elle a déclaré : « Avec notre partenaire Huawei, nous nous engageons à jouer un rôle clé dans la croissance et l'innovation du secteur de l'énergie solaire en Afrique. Nous nous efforçons d'offrir les produits et équipements photovoltaïques les plus performants, ainsi que des solutions innovantes qui ont un impact positif sur le développement durable sur le continent. »

La Soirée Solaire a illustré l'intérêt des collaborations dans le secteur des énergies renouvelables, réunissant des acteurs clés autour d'une ambition commune : Transformer le paysage énergétique en Afrique. Cette soirée a également renforcé les liens entre les participants et mis en avant leur engagement collectif envers un avenir énergétique durable.

