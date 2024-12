Tunisie: Le pays défend le droit du peuple palestinien à l'autodétermination

Le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Tarek Ladab, a appelé la communauté internationale à prendre des mesures fermes et décisives permettant au peuple palestinien de recouvrer son droit inaliénable à l'autodétermination et de mettre fin à l'occupation.

Ladab s'exprimait, mardi, dans le cadre de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies sous le point intitulé « La question palestinienne », selon une déclaration publiée sur la page officielle de la mission permanente de la Tunisie auprès des Nations Unies.

Il a réitéré l'appel de la Tunisie à la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités en vue de mettre un terme aux agressions et à la tragédie humanitaire terrible et sans précédent dans la bande de Gaza.

Il a insisté sur la nécessité d'obliger les forces de l'occupation à respecter les résolutions onusiennes et d'accélérer la mise en place de toutes les garanties nécessaires pour protéger le peuple palestinien, appelant à la réouverture de tous les points de passage et à l'acheminement inconditionnel de l'aide humanitaire et des secours aux palestiniens à la bande de Gaza.

Le diplomate tunisien s'est saisi de l'occasion pour réaffirmer le soutien de la Tunisie à la demande de la Palestine pour obtenir le statut de membre à part entière aux Nations Unies, soulignant l'engagement constant et de principe de la Tunisie à défendre les droits légitimes du peuple palestinien.

Concernant la situation au Liban, Tarak Ladab a exprimé la satisfaction de la Tunisie quant à l'accord de cessez-le-feu, mettant l'accent sur l'importance de permettre le retour sécurisé des habitants du sud du Liban dans leurs foyers et le retrait complet de l'armée d'occupation des territoires libanais, dans le but de renforcer la sécurité et de préserver la souveraineté du Liban.