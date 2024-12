Afrique du Nord: Les récits nord-africains au coeur du Festival International du Film de la Mer Rouge 2024

La 4e édition du Festival International du Film de la Mer Rouge braque les projecteurs sur le cinéma nord-africain. Dix oeuvres remarquables, en provenance du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, seront mises à l'honneur du 5 au 14 décembre dans le cadre enchanteur du quartier historique d'Al-Balad à Djeddah. Le festival propose une sélection explorant des thèmes universels tels que l'identité, la résilience et les transformations sociales, tout en célébrant la richesse culturelle du monde arabe.

Cette année, les festivaliers découvriront un éventail d'oeuvres captivantes, allant de drames profondément intimes à des comédies noires grinçantes, qui démontrent une fois encore l'immense talent des cinéastes nord-africains et leur capacité à s'imposer sur la scène internationale.

Un cinéma qui rapproche et inspire

Le Festival International du Film de la Mer Rouge ne se contente pas de projeter des films : il célèbre les histoires qui nous unissent. La sélection nord-africaine de cette année illustre à merveille la puissance du cinéma pour transcender les frontières culturelles, défier les idées reçues et inspirer l'action.

« Le cinéma nord-africain, par son innovation artistique, demeure une source d'inspiration et de réflexion. Nous sommes ravis de présenter ces oeuvres magistrales qui résonnent bien au-delà de la région », explique Antoine Khalife, directeur des programmes arabes et des classiques du cinéma au Festival. « Ces films interrogent l'expérience humaine avec une authenticité et une profondeur qui en font des incontournables pour tous les publics. »

Le programme met en avant des réalisateurs chevronnés, comme Merzak Allouache, tout en offrant une vitrine à de jeunes talents prometteurs, à l'image de Mohamed Lakhdar Tati. Le cinéma tunisien, toujours central dans la programmation du festival, continue de fasciner par ses récits introspectifs, ses regards sur le passé et ses remises en question des normes établies.

Le thème de cette année, La Nouvelle Maison du Cinéma, transforme la vieille ville de Djeddah, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en une scène vivante dédiée à la créativité cinématographique. Entre avant-premières prestigieuses et discussions intimistes, le festival marie harmonieusement tradition et modernité.

Une fenêtre sur l'âme nord-africaine

Les films présentés dans la section dédiée au cinéma nord-africain sont bien plus que de simples récits : ils capturent l'essence d'une région en pleine mutation. Qu'il s'agisse de l'humour existentiel de Land of God (réal. Imad Benomar), du mysticisme troublant d'Agora (réal. Ala Eddine Slim), ou des dilemmes personnels explorés dans Chikha (réal. Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji), ces oeuvres incarnent toute la richesse et la diversité du cinéma nord-africain.

Elles reflètent également l'engagement du festival à servir de tremplin pour les voix émergentes comme pour les talents confirmés, en favorisant les collaborations au sein du monde arabe et au-delà. En mettant en lumière ces créations, le festival assure au cinéma nord-africain la place qu'il mérite sur la scène internationale.

Une programmation qui frappe fort

Le programme de cette année frappe fort, mêlant une diversité de genres et de styles qui ne manqueront pas de captiver les spectateurs et de nourrir des débats passionnés. Voici une présentation des films à découvrir :

· Aïcha (Tunisie, France, Italie, Arabie Saoudite, Qatar) : Réalisé par Mehdi M. Barsaoui, ce récit captivant explore la quête de liberté et les risques qu'une femme est prête à prendre pour réinventer sa vie après avoir simulé sa propre mort.

· Agora (Tunisie, France, Arabie Saoudite) : Ala Eddine Slim livre une oeuvre fascinante mêlant mystère, folklore et critique sociale, où des disparitions énigmatiques plongent une ville reculée dans une atmosphère troublante.

· Bin U Bin, Elsewhere the Border (Algérie, France) : Dans cette exploration intime et brutale, Mohamed Lakhdar Tati nous transporte à la frontière tuniso-algérienne, où amitié et survie se croisent dans un contexte marqué par la contrebande et la perte.

· Chikha (Maroc, France) : Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji explorent avec finesse les tensions entre modernité et tradition à travers l'histoire d'une jeune femme déchirée entre les attentes de sa famille et son désir d'une vie plus conventionnelle.

· In Three Layers of Darkness (Tunisie) : Houcem Slouli s'attaque aux méandres de l'immigration et des injustices administratives dans un court-métrage poignant, où un jeune homme lutte pour obtenir un visa.

· Fragments of Life (Tunisie) : Anis Ben Dali offre un récit profondément humain sur la solitude et la résilience, alors qu'un jeune garçon d'un village isolé fait face à la perte et à un vol qui bouleverse son monde.

· Front Row (Algérie, France, Arabie Saoudite) : Merzak Allouache transforme une escapade familiale en une réflexion émouvante sur les liens humains et le chaos du quotidien.

· Land of God (Maroc) : Dans cette comédie noire, Imad Benomar mêle humour et réflexion existentielle, où une mission administrative dérape dans un chaos absurde.

· On The Edge (Tunisie) : Sahar El Echi raconte avec sensibilité l'histoire de Mounira, une femme qui trouve refuge dans la créativité face aux défis de son environnement.

· Red Path (Tunisie, France, Belgique, Arabie Saoudite, Qatar) : Lotfi Achour livre une oeuvre poignante sur le trauma et l'évasion, où un jeune homme se réfugie dans la fantaisie après avoir assisté à un meurtre tragique.

Avec sa programmation exceptionnelle, le Festival International du Film de la Mer Rouge 2024 s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma, les professionnels de l'industrie et les curieux du monde entier. Chaque projection raconte une histoire, et chaque histoire laisse une empreinte durable.

Véritable emblème de la Fondation, le Festival International du Film de la Mer Rouge s'impose comme une célébration majeure du septième art, rassemblant à Djeddah le meilleur du cinéma mondial. Au cours de ses trois éditions précédentes, cet événement a accueilli des oeuvres issues de 77 pays et proposées dans 47 langues différentes. Sa programmation rigoureusement élaborée met en avant des films nommés aux Oscars 2024, des créations saluées par la critique, des classiques intemporels et des récits émanant de voix souvent marginalisées, illustrant ainsi son engagement indéfectible en faveur de l'excellence cinématographique et du dialogue interculturel.

Le festival jouit d'une reconnaissance croissante, ayant remporté de nombreux prix pour la qualité de ses événements culturels et cinématographiques. Chaque année, il touche des millions de spectateurs à travers le monde et attire des milliers de journalistes. Désormais considéré comme l'événement culturel le plus prestigieux et attendu en Arabie Saoudite, il rassemble des figures emblématiques de l'industrie cinématographique ainsi que des dizaines de milliers de visiteurs accrédités, contribuant à son rayonnement international.

En tant que plus grande célébration du cinéma et de la culture dans la région MENA, le festival propose une programmation éclectique alliant avant-premières captivantes, rétrospectives consacrées aux maîtres du cinéma, dernières créations saoudiennes et compétitions de longs et courts-métrages. À cela s'ajoutent des rencontres professionnelles et des masterclasses, renforçant son rôle de plateforme d'échange et d'apprentissage.

Pendant dix jours intenses, du 5 au 14 décembre, la vieille ville historique de Djeddah, Al-Balad, se métamorphose en un sanctuaire dédié au cinéma. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette cité offre une expérience immersive et unique, reflétant le riche héritage culturel de l'Arabie Saoudite, tout en s'ouvrant aux amateurs, professionnels et publics venus des quatre coins du globe.