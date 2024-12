Maroc: La diversification des partenaires internationaux, l'une des priorités stratégiques de la politique extérieure du pays (Mme Fettah)

Rabat — La diversification des partenaires internationaux constitue l'une des priorités stratégiques de la politique extérieure du Maroc, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué, mercredi à Rabat, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah.

"Partant d'une vision ambitieuse et tournée vers l'avenir, le Royaume a multiplié les initiatives pour promouvoir la coopération avec ses partenaires, notamment en Afrique, suivant une approche basée sur la construction d'alliances gagnantes et ce, tout en tirant parti de sa position géographique de trait d'union entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient", a dit Mme Fettah à l'ouverture des travaux de la 5ème édition de l'Africa Investment Forum (AIF).

Cette vision renouvelée de la coopération sud-sud s'est concrétisée à travers des projets stratégiques à l'image du Gazoduc Africain Atlantique qui permettra l'accès à l'énergie pour près de 400 millions de personnes réparties dans plusieurs pays africains, a-t-elle soutenu.

Dans le même sillage, grâce à l'Initiative Royale pour l'Atlantique, le Maroc confirme son engagement en faveur du renforcement de l'intégration africaine en oeuvrant, en collaboration avec les pays riverains de la façade Atlantique du Continent, à faire de cet espace un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international, tout en favorisant l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique, a noté la ministre.

Cette Initiative Royale visionnaire pour l'Atlantique est appuyée, sur le plan national, par des projets ambitieux visant la modernisation des infrastructures de transport et dont la mise en oeuvre devra s'accélérer avec la perspective du Mondial 2030 que le Royaume co-organisera avec l'Espagne et le Portugal, a-t-elle souligné.

A ce titre, Mme Fettah a cité le port Dakhla Atlantique qui sera la principale porte portuaire de l'Afrique sur l'océan grâce, notamment, à sa position géographique privilégiée, à ses nombreux atouts et à son important potentiel de développement.

Et de poursuivre : "Un autre projet sur lequel le Royaume mise pour réaliser le saut qualitatif escompté dans le domaine des infrastructures est la nouvelle Ligne à Grande Vitesse Kenitra-Marrakech qui permettra de rapprocher des régions économiques représentant plus de 67% du PIB national, contribuant ainsi à la dynamisation de plusieurs secteurs d'activités dans les régions concernées".

Ces projets ambitieux sont appuyés par un cadre national pour la promotion de l'investissement dont la pertinence et la cohérence sont aujourd'hui largement reconnues par les partenaires financiers du Maroc, a fait savoir Mme Fettah.

La séance d'ouverture de l'AIF a été marquée par la présence du Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Président honoraire de la Banque africaine de développement (BAD), Omar Kabbaj, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah et du président de la BAD, Akinwumi Adesina.

Placé sous le thème "Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure", ce 5ème Africa Investment Forum se positionne comme plateforme incontournable qui ouvre la voie à des investissements stratégiques soutenant la transformation économique de l'Afrique et fournit un accès direct à des opportunités de transactions à travers le continent.

Depuis son lancement en 2018, l'AIF a suscité près de 180 milliards de dollars d'intérêts d'investissement pour des projets d'envergures dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la santé et de l'agriculture, renforçant ainsi son statut de principale plateforme d'investissement en Afrique pour les investisseurs mondiaux.