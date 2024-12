Soudan: Journée internationale des personnes handicapées

Kassala — Le ministère du Développement social de l'État de Kassala, représenté par le Conseil des personnes handicapées dans les bâtiments du Conseil, a célébré la Journée internationale des personnes handicapées sous le slogan « ( Paix perpétuelle et pleine participation )

Avec la participation de M. Omar Osman, le ministre par intérim du Développement social, le sous-gouverneur, plusieurs partenaires, un groupe de leaders communautaires et la participation active des familles.

M. Omar Osman, ministre du Développement social, a exprimé sa joie de la participation active de tous les syndicats de personnes handicapées et de leurs familles.

Il a appelé les organisations et toutes les parties à se tenir aux côtés des handicapés, à s'adresser et à attirer du soutien, et à s'attaquer à leurs problèmes pour atteindre leurs nobles objectifs, car ils se distinguent véritablement par leur performance, citant la performance du Conseil des handicapés dans son ministère.

M.Omar a souligné la nécessité de concevoir tous les projets adaptés aux personnes handicapées afin de garantir leurs droits.

Le ministre a souligné le grand intérêt du ministère pour les programmes et projets du Conseil des Personnes Handicapées. Soulignant que la guerre a doublé le nombre de personnes handicapées.

Pour sa part, Al-Safi Muhammad Fadlallah, secrétaire général du Conseil des personnes handicapées, a déclaré que cette célébration inclut la participation de tous les segments des personnes handicapées de toutes catégories, en plus des personnes déplacées dans l'État de Kassala.

Il a dit que cette célébration témoigne de la démonstration de nombreux talents des personnes handicapées et confirme que les personnes handicapées sont une flamme de créativité qui explose dans tous les domaines.

Al-Safi a ajouté que la célébration vient mettre en lumière leurs problèmes fondamentaux.

Anas Jaber, directeur du Fonds des Nations Unies pour la population, a affirmé l'engagement du Fonds à réaliser les droits des personnes handicapées à bénéficier de tous les services. Il a ajouté que le Fonds est un partenaire essentiel du Conseil pour promouvoir les concepts qui appellent à garantir des droits sur un pied d'égalité avec les segments de la société, en soulignant l'engagement du Fonds à surmonter tous les obstacles qui empêchent cette violence basée sur le genre et l'accès aux services de santé reproductive.

Mme Amani Oli, au nom des Fédérations des personnes handicapées de l'État, a passé en revue les implications et les objectifs de la célébration de la Journée internationale du handicap et a exprimé ses remerciements et son appréciation à tous les partenaires et parties qui contribuent à réaliser la justice et l'égalité entre tous les segments de la société.